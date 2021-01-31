Erzurumspor, sahasında Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti
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Erzurumspor, sahasında Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti

31.01.2021 15:35 | Son Güncelleme: 31.01.2021 15:47
Erzurumspor, sahasında Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti

Süper Lig'in 22. haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Erzurumspor, konuk ettiği Ankaragücü'nü Cenk Ahmet Alkılıç'ın golüyle 1-0 mağlup etti. Erzurumspor'da Petrus Boumal, Ankaragücü'nde de Endri Çekiçi kırmızı kart gördü.

Süper Lig'de 22. hafta mücadelesinde Mesut Bakkal'ın takımı BB Erzurumspor ile Mustafa Dalcı'nın çalıştırdığı MKE Ankaragücü kozlarını paylaştı.

Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan karşılaşmada Erzurumspor, 1-0'lık skorla galip geldi. Erzurumspor'a galibiyeti getiren golü 68. dakikada Cenk Ahmet Alkılıç kaydetti.

İKİ KIRMIZI KART ÇIKTI

Erzurumspor'da Petrus Boumal, 73'te gördüğü gördüğü ikinci sarı kartın ardından takımını son bölümde 10 kişi bıraktı. Ankaragücü'nde ise El Kabir'i gole giderken düşüren Nadir Çiftçi, 90+8'de kırmızı gördü.

Alınan bu sonucun ardından Erzurumspor puanını 20 yaparken 3 haftalık yenilmezlik serisi yakaladı. Ankaragücü ise 18 puanda kalarak son 6 haftada 5. yenilgisini aldı.

Ligin bir sonraki haftasında Erzurumspor, Sivasspor deplasmanına gidecek. Ankaragücü BAY geçecek.

Haber Yorumları (2)
DADAŞ: Zor maçtı keyif alarak izledim. Hakeden kazandı
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AFYONLU: HADİ GEEEL ERZURUMA GEEEL
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500
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