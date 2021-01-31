Erzurumspor, sahasında Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti

Süper Lig'in 22. haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Erzurumspor, konuk ettiği Ankaragücü'nü Cenk Ahmet Alkılıç'ın golüyle 1-0 mağlup etti. Erzurumspor'da Petrus Boumal, Ankaragücü'nde de Endri Çekiçi kırmızı kart gördü.