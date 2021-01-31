Erzurumspor, sahasında Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti
Süper Lig'in 22. haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Erzurumspor, konuk ettiği Ankaragücü'nü Cenk Ahmet Alkılıç'ın golüyle 1-0 mağlup etti. Erzurumspor'da Petrus Boumal, Ankaragücü'nde de Endri Çekiçi kırmızı kart gördü.
Süper Lig'de 22. hafta mücadelesinde Mesut Bakkal'ın takımı BB Erzurumspor ile Mustafa Dalcı'nın çalıştırdığı MKE Ankaragücü kozlarını paylaştı.
Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan karşılaşmada Erzurumspor, 1-0'lık skorla galip geldi. Erzurumspor'a galibiyeti getiren golü 68. dakikada Cenk Ahmet Alkılıç kaydetti.
İKİ KIRMIZI KART ÇIKTI
Erzurumspor'da Petrus Boumal, 73'te gördüğü gördüğü ikinci sarı kartın ardından takımını son bölümde 10 kişi bıraktı. Ankaragücü'nde ise El Kabir'i gole giderken düşüren Nadir Çiftçi, 90+8'de kırmızı gördü.
Alınan bu sonucun ardından Erzurumspor puanını 20 yaparken 3 haftalık yenilmezlik serisi yakaladı. Ankaragücü ise 18 puanda kalarak son 6 haftada 5. yenilgisini aldı.
Ligin bir sonraki haftasında Erzurumspor, Sivasspor deplasmanına gidecek. Ankaragücü BAY geçecek.