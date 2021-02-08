Erzurumspor, Rizespor maçı hazırlıklarına başladı
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Erzurumspor, Rizespor maçı hazırlıklarına başladı

08.02.2021 16:29 | Son Güncelleme: 08.02.2021 16:32
Erzurumspor, Rizespor maçı hazırlıklarına başladı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı.

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcular, teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde çalıştı.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma organizasyonunun ardından taktik ağırlıklı çalışmalarla sona erdi.

Erzurum temsilcisi, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 12 Şubat Cuma günü 19.00'da Karadeniz ekibine konuk olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu

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