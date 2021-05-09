Erzurumspor gece yarısı Yılmaz Vural'ı kovdu, ayrılık açıklaması da yorumlara kapatıldı
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Erzurumspor gece yarısı Yılmaz Vural'ı kovdu, ayrılık açıklaması da yorumlara kapatıldı

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Süper Lig ekiplerinden BB Erzurumspor, Kasımpaşa yenilgisinin ardından teknik direktör Yılmaz Vural ile yollarını ayırdı. Kasımpaşa'ya sahasında 1-0 kaybederek kümede kalma şansını zora sokan BB Erzurumspor'da hızlı bir karar alındı. Doğu Anadolu ekibi, hoca ile karşılıklı anlaşmaya varılarak yolların ayrıldığını duyurdu. Bu kararın gece geç saatlerde paylaşılması ve yorumlara kapatılması ise dikkat çekti.

Süper Lig'in 40. haftasında Kasımpaşa'ya sahasında 1-0 kayberek kümede kalma şansını zora sokan BB Erzurumspor'da beklenmeyen bir ayrılık yaşandı ve teknik direktör Yılmaz Vural ile yollar ayrıldı. Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Yılmaz Vural'la karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Hocamıza ve ekibine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

3 GALİBİYET VE 5 YENİLGİ

Açıklamada, "Teknik direktörümüz Yılmaz Vural ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Hocamıza ve ekibine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı. Erzurumspor'un başında dokuz maça çıkan Yılmaz Vural 3 galibiyet, 5 yenilgi ve 1 beraberlik aldı" ifadeleri yer aldı.

GECENİN BİR YARISI

Erzurumspor bu kararını gece 01.30 sularında paylaştı. Bunun ardından ayrılık paylaşımına yorum yapılmasına sınırlama getirildi. Derbi ve Fenerbahçe maçı etkisiyle Yılmaz Vural'ın gönderilmesi çok konuşulamadı. Geçen haftaki Fenerbahçe karşılaşmasında Yılmaz Vural'ın oyuncularıyla yaşadığı polemiğin de bunda etkisi olduğu belirtiliyor.

Erzurumspor gece yarısı Yılmaz Vural'ı kovdu, ayrılık açıklaması da yorumlara kapatıldı
Erzurumspor gece yarısı Yılmaz Vural'ı kovdu, ayrılık açıklaması da yorumlara kapatıldı
Haber Yorumları (1)
SERDAR TURGUT : Erzurumspor yöneticileri kimden para alıyor banka hesapları incelenmeli. Sırf kişisel servetleri için kulübü küme düşürecekler. Hoca napsın. Suç yönetim ve şikeye karışan futbolcularda!
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