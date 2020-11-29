Erzurumspor, evinde Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı

Süper Lig'de 10. hafta mücadelesinde Erzurumspor ile Antalyaspor 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla Antalya'nın ligdeki galibiyet hasreti 7 maça, Erzurum'un ise 6 maça çıktı.