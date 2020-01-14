Erzurumspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, nerede? Ziraat Türkiye Kupası Erzurumspor Beşiktaş hangi kanalda? Beşiktaş maçı şifresiz mi?
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Erzurumspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Süper Lig'in 2. yarısı başlamadan önce yapılacak son resmi karşılaşma olan maç öncesi Erzurumspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, Ziraat Türkiye Kupası Erzurumspor Beşiktaş maçı hangi kanalda ve Beşiktaş muhtemel ilk 11'leri merak edildi.
Ziraat Türkiye kupasında son 16 turuna gelindi. Sporseverlerin merakla beklediği son 16 turunda bugün Büyükşehir Belediyespor Erzurumspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Peki, Erzurumspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası Erzurumspor Beşiktaş maçı hangi kanalda? İşte Erzurumspor Beşiktaş muhtemel ilk 11'leri…
ERZURUMSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Erzurumspor Beşiktaş maçı 15 Ocak Çarşamba saat: 18.30'da başlayacak
ERZURUMSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE?
Erzurumspor Beşiktaş maçı Çarşamba saat 18.30'da, Kâzım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak.
ERZURUMSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA
Erzurumspor Beşiktaş karşılaşması ASPOR'dan naklen yayınlanacak.
ERZURUMSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?
Erzurumspor Beşiktaş maçı karşılaşması şifresiz olarak yayınlanacak.
ERZURUMSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HAKEMİ KİM?
Maçı Koray Gençerler yönetecek. Gençerler'in yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ile Mehmet Kısal yapacak.
Teknik direktör Abdullah Avcı tarafından 19 futbolcunun dahil edildiği kadro şöyle:
Loris Karius, Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Enzo Roco, Victor Ruiz, Umut Nayir, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Mohamed Elneny, Georges N'Koudou, Necip Uysal, Pedro Rebocho, Domagoj Vida, İlkay İşler, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz, Caner Erkin, Abdoulay Diaby.