Erzurumlu kadınlar sporu çok sevdi Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın en önemli projelerinden biri olan 'Kadına Spor' Projesi Erzurum'da çok tuttu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın en önemli projelerinden biri olan 'Kadına Spor' Projesi Erzurum'da çok tuttu. Dadaş kadınlar haftanın belirli günlerinde tecrübeli antrenörler eşliğinde spor yapıyor. Kadınların yenilenen Atletizm Tartan Pistin'de yaptığı step ve aerobik çalışması nefes kesti.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü (EGSİM) kadın antrenörleri, ev hanımlarına spor yaptırmaya tüm hızıyla devam ediyor. Dadaşlar Diyarı Erzurum'da ev ev, kapı kapı dolaşarak ev hanımlarına spor yaptıran Kadın Antrenörler bu kez spor mekanı olarak baştan ayağa yenilenen Atletizm Tartan Pisti'ni adres olarak belirledi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bir projesini daha başarıyla yürütmeye devam ediyor. GSİM, Spor Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinliklerde ev hanımlarına spor yaptırılıyor.

Bakanlığın en önemli projelerinden biri olan 'Kadına Spor' Projesi Erzurum'da kısa sürede adından söz ettirirken, Dadaş kadınlar ve ev hanımları sporu çok sevdi. Erzurumlu kadınlar, Kadın Antrenörler nezaretinde spor yapmanın ve sağlıklı kalmanın keyfini yaşarken, özelikle etkinlik günlerini sabırsızlıkla bekliyor.

Spor Şube Müdürü Güngör Şenses ve Şaban Polat'ın nezaretinde şehrin muhtelif yerlerine giden GSİM Kadın Antrenörleri ev hanımlarına yönelik egzersiz, kültür fizik ve belirlenen spor branşlarında spor yaptırıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün kadın antrenörlerinden Ebru Yurtoğlu Çağlayan, Nurdan Fencioğlu, Esra Durak, Demet Karslı, Elif Çelik, Zülal Bayraktaroğulları, Zurye Göğebakan, Çiğdem Demir, Sevilay Kesteloğlu ve Ayşen Kara yönetiminde egzersiz hareketleri ve kültür fizik yapan kadınların daha sonra gerçekleştirdiği step aerobik çalışması nefes kesti.

GSİM, Spor Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen Kadına Spor etkinliğinde bir çoğu ev hanımı olmak üzere kadınlara yönelik yaptırılan spor çalışmasının adresi yenilenen Atletizm Tartan Pisti oldu. Oldukça neşeli bir ortamda step ve aerobik hocası Zurye Göğebakan'ın kadınlara yönelik yaptırdığı çalışmada Erzurumlu kadınlar fazla kilolarından kurtulurken, sağlıklı bir yaşam sürüyor.

'Kadına Spor' Projesi kapsamında spor yapan ev hanımları unutulmaz anlar yaşarken, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ve Erzurum GSİM'ne kendileri için organize etmiş olduğu etkinlikten dolayı teşekkür etti.

Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadelenin ardından ülkemizin normalleşme sürecine girmesi ile birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporu Erzurum halkının ayağına götürüyor. Covid-19 sürecinde 'Spor Sokağı' projesi ile evlerin, sitelerin ve apartmanların önünde halka balkonlarında spor yaptıran Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Normalleşme süreci ile birlikte 'Spor Her Yerde' Projesi ile gençleri ve Erzurum halkını spora teşvik etmek için spor gösterileri yapmıştı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü şimdi de Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın projesi ile olan 'Kadına Spor' Projesi ile onlarca ev hanımına spor yaptırıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, "Bakanlığımızın 'Kadına Spor' projesini başlattık. Kadın antrenörlerimiz eşliğinde ev hanımlarına spor yaptırarak, hareket etmelerini sağlıyoruz. Erzurum GSİM olarak sporu halkımızın ayağına kadar götürmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ev kadınlarının spor yapması bizleri çok sevindiriyor" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA