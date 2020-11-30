Erzurum Ticaret Borsası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Erzurum Ticaret Borsası

30.11.2020 17:43 | Son Güncelleme: 30.11.2020 17:46
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) patatesin ortalama kilogramı 1,39 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) patatesin ortalama kilogramı 1,39 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
PatatesKG 1,202,20 1,39 HTS
Kuru SoğanKG1,402,201,60HTS
İnek SütüKG 2,20 2,40 2,24 HTS
Kuru FasulyeKG 11,63 11,63 11,63 HTS

Bunlar da ilginizi çekebilir

Koronavirüs aşısından müjdeli haber! Ciddi vakalarda yüzde 100 etki sağladı
Koronavirüs aşısından müjdeli haber! Ciddi vakalarda yüzde 100 etki sağladı
Yeni kısıtlamalar için karar günü! Toplantı başladı, gözler Erdoğan'ın yapacağı açıklamada
Yeni kısıtlamalar için karar günü! Toplantı başladı, gözler Erdoğan'ın yapacağı açıklamada
Ankara kulislerini sallayan anket! Bugün seçim olsa barajı yalnızca 3 parti geçebiliyor
Ankara kulislerini sallayan anket! Bugün seçim olsa barajı yalnızca 3 parti geçebiliyor

HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sagip Sezginer

İlgili Haberler

EGİAD, Covid-19 krizini e ticaret ve dış ticaret ile aşacak
EGİAD, Covid-19 krizini e ticaret ve dış ticaret ile aşacak
Türkiye'de ilk, Erzurum işkur da tek
Türkiye'de ilk, Erzurum işkur da tek
Erzurum'da 280 milyon liralık yatırıma öncülük eden TKDK girişimcilere fırsatlar sunuyor
Erzurum'da 280 milyon liralık yatırıma öncülük eden TKDK girişimcilere fırsatlar sunuyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Murat Kurum Cevdet Yılmaz Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Enes Batur Serdar Ortaç Demet Akalın Emel Müftüoğlu
Spor Tisserand Ozan Tufan Ersun Yanal Mbaye Diagne Abdullah Avcı
Tüm Haberler Bursa Kabine Beşiktaş Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Erzurum Ticaret Borsası - Erzurum
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.11.2020 17:48:57. #1.15#
title