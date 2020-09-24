Erzurum Ticaret Borsası
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Erzurum Ticaret Borsası

24.09.2020 16:45 | Son Güncelleme: 24.09.2020 16:49
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) küçükbaş hayvan etinin kilogramı 40 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) küçükbaş hayvan etinin kilogramı 40 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et küçükbaş Kg40,0040,0040,00HTS
Et büyükbaşKg33,0033,00 33,00 HTS
Kuru soğanKg0,801,500,94HTS

PatatesKg0,751,300,91HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu

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