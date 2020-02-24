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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 36,35 liradan satıldı.

24.02.2020 16:56 | Son Güncelleme: 24.02.2020 16:56
Erzurum Ticaret Borsası

Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 36,35 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG 36,0040,0036,35HTS
Et KüçükbaşKG 36,00

36,00 36,00 HTS
Yağlı PeynirKG15,29 15,29 15,29HTS
Kuru FasulyeKG 11,8511,85 11,85 HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: AA
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