Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 36,35 liradan satıldı.
24.02.2020 16:56 | Son Güncelleme: 24.02.2020 16:56
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 36,35 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|36,00
|40,00
|36,35
|HTS
|Et Küçükbaş
|KG
| 36,00
|36,00
|36,00
|HTS
|Yağlı Peynir
|KG
|15,29
|15,29
|15,29
|HTS
|Kuru Fasulye
|KG
|11,85
|11,85
|11,85
|HTS
Kaynak: AA