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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) kaşar peynirinin kilogramı ortalama 26,15 liradan satıldı.

20.01.2020 16:22 | Son Güncelleme: 20.01.2020 16:22
Erzurum Ticaret Borsası

Ticaret Borsası'nda (ETB) kaşar peynirinin kilogramı ortalama 26,15 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Kuru FasulyeKG 10,5010,50 10,50 HTS
Yağlı PeynirKG 13,00

17,5015,55HTS
Kaşar Peyniri KG26,00 28,00 26,15 HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: AA
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