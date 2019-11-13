Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 28,57 liradan satıldı.
13.11.2019 16:00 | Son Güncelleme: 13.11.2019 16:00
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 28,57 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|28,15
|28,72
|28,57
|ESKS
|Yağlı Peynir
|KG
|14,70
|14,82
|14,71
|HTS
|Civil Peynir
|KG
|16,00
|19,91
|19,42
|HTS
ESKS: Et ve Süt Kurumu Satışı
Kaynak: AA