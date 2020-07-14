ERZURUM Tabuta sığmayan şehit evlatlarını mezarı başında andılar
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ERZURUM Tabuta sığmayan şehit evlatlarını mezarı başında andılar

Tabuta sığmayan şehit evlatlarını mezarı başında andılarFETÖ/PDY'nin 15 Temmuz'daki başarısız darbe girişimi sırasında Ankara Beştepe'deki bombalı saldırıda başından yaralanan ve 19 gün sonra şehit olan Oğuzhan Yaşar (23), ailesi tarafından Erzurum'un Şenkaya ilçesine bağlı Yaymeşe köyünde...

14.07.2020 13:01 | Son Güncelleme: 14.07.2020 14:38

Tabuta sığmayan şehit evlatlarını mezarı başında andılar

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz'daki başarısız darbe girişimi sırasında Ankara Beştepe'deki bombalı saldırıda başından yaralanan ve 19 gün sonra şehit olan Oğuzhan Yaşar (23), ailesi tarafından Erzurum'un Şenkaya ilçesine bağlı Yaymeşe köyünde mezarı başında anıldı. Oğlunun şehadet haberini alınca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hastaneye geldiğini ve birlikte morga indiklerini söyleyen baba Yaşar, "Yavrum 1.98 boyundaydı. Heybetli bir delikanlıydı. Ona göre tabut bulamadılar. Bunun üzerine Cumhurbaşkanımız, 'Tabuta sığmayan fidan' demişti. Allah devlete zeval vermesin" dedi.

5 BİN KİŞİ UĞURLADI

Erzurumlu Necmiye- Ahmet Yaşar çiftinin iki çocuğundan en küçüğü ve bekar olan Oğuzhan Yaşar, ailesi ile birlikte yazları Ankara'da kışın da köyünde yaşıyordu. 15 Temmuz akşamı darbe girişimcileri tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne uçaktan bomba atılması sırasında Oğuzhan Yaşar, şarapnel parçasının başına isabet etmesi sonucu yaralandı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne ait hastanede tedavi altına alınan Yaşar, 19 gün sonra yaşamını yitirdi. 1.5 ay önce askerden gelerek Ankara'daki bir mağazada tezgahtar olarak çalışan ve olay gecesi arkadaşları ile birlikte Cumhurbaşkanlığı külliyesini korumaya gittiği belirtilen 'Demokrasi şehidi' Oğuzhan Yaşar'ı, 5 Ağustos'ta son yolculuğuna Erzurum'da yaklaşık 5 bin kişi uğurladı.

EVLADIMLA GURUR DUYUYORUM

Darbe girişimi sırasında şehit düşen oğlu ile gurur duyduğunu söyleyen Necmiye Yaşar (54), "Oğlumun yaralandığını duşunca Erzurum'dan Ankara'ya gittik. Yanıma gelen doktor, 'Necmiye hanım Maşallah sen bu beyaz kuzuyu nerede yetiştirdin. Hastaneden bugüne kadar böyle yakışıklı biri geçmedi. Ranzaya da sığmıyor bak ayakları dışarda' dedi. Gülümsedim. Oğlum dağ gibiydi. Şehit olduğu günde Cumhurbaşkanımız hastaneye geldi. Morga gittik. Cumhurbaşkanımız dedi ki, 'Maşallah barekallah. Fidan gibi delikanlı. Şahadet şerbetini içtikten sonrada bir başka yakışıklı olmuş. Ne mutlu size ki şehit annesisiniz, babasısınız. Onunla gurur duyun' dedi. Ben de hep evladımla gurur duyduğumu söyledim. Ben bir şehit annesi olarak diyorum ki; çocuklarımızın kanı yerde kalmasın. Allah Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin. O olmasaydı vatanımız şimdi kim bilir kimin elindeydi" diye konuştu.

OĞULLARI İÇİN ÖZEL ODA HAZIRLADILAR

Konuşmasına oğlunun mezarı başında, "Vatan sağ olsun" diye başlayan baba Ahmat Yaşar, (56) aradan 4 yıl geçtiğini ve çok özlediklerini söyledi. Oğlu için özel olarak hazırladıkları evin bir odasında evlatlarına ait kıyafetlerini ve eşyaları eşi ile birlikte öpüp okşayan Ahmet Yaşar şunları söyledi:

"Yaşadığımız Erzurum'un Şenkaya bölgesinde üç terörist etkisiz hale getiren bütün asker, polis ve komutanlarımızı tebrik ediyorum. Onların hepsi benim bir Oğuzhan'ım gibi. Allah razı olsun. Bu vatan kolay kazanılmadı. soyu bozuk olan insanlara bu vatanı bırakmayız. Atalarımız bu vatanı nasıl ki bize emanet ettiyse bizde aynı şekilde torunlarımıza teslim edeceğiz. Tabi 15 Temmuz hain darbe girişiminde olan kişiler halen daha yargılanıyor. Sayın Cumhurbaşkanımıza şöyle söyledim. 'Her yüz yılda bir ana Fatih doğurur. Son yüzyılın içerisinde de Cumhurbaşkanımızı Mevla'm gönderdi. Şuanda Türkiye'mizin her şeyi ile ilgilenen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan hastaneye geldi ve birlikte morga indik. Yavrum 1.98 boyundaydı. Heybetli bir delikanlıydı. Ona göre tabut bulamadılar. Bunun üzerine Cumhurbaşkanımız, 'Tabuta sığmayan fidan' demişti. 2 metrelik özel bir tabut yapıldı ve oğlumu öyle Erzurum'a getirdik. Bu vatan uğruna bir oğlum şehit oldu. Ben de dahil hepimiz bu vatan için seve seve canımızı veririz."

ERZURUM Tabuta sığmayan şehit evlatlarını mezarı başında andılar

Kaynak: DHA

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