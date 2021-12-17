ERZURUM (İHA) - Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Ejder Off-Road Kulübü yönetimi ve üyeleri bir araya geldi. Off-Road araçlarıyla Öztürk'e sürpriz yapan yöneticilerle istişare eden çiçeği burnunda il müdürü "Erzurum Off-Road için ideal bir yer" dedi.

Ejder Off-Road Kulübü Yönetimi ve üyeleri Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne off-road araçlarıyla gelerek ilginç bir görüntü oluşturdu.

İl Müdürü Birdal Öztürk'e çiçek sunan ve 'Şehrimize hoş geldiniz' diyerek 'Hayırlı olsun' dileklerini ileten Ejder Off-Road Kulübü yönetimi ile mini bir zirve yapıldı.

Ejder Off-Road Kulübü Başkanı Ziya Yıldız ile yönetim kurulu ve kulüp üyelerinin ziyaretinden büyük bir memnuniyet duyan Öztürk, Erzurum'un Off-Road sporu için ideal bir yer olduğunu söyledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, "Erzurum'da Off-Road sporu seviliyor. Bizde spor branşı ayrımı yapmaksızın spora destek veriyoruz. Kim spora gönül vermişse spora zaman ayırmışsa bizim için çok değerlidir" dedi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, "Büyükşehir Belediyemiz başta olmak üzere Atatürk Üniversitemiz, Erzurum Teknik Üniversitemiz ve ilçe belediyelerimizle el ele vererek ilimize yeni spor yatırımları kazandıracağız" diye konuştu.

Off-Road sporcunda da camia olarak birlik beraberliği tesis etme adına gayret göstereceklerinin de altını çizen Öztürk, "Camia olarak birlik beraberlik içinde olmamız lazım. Bu sporun daha çok tanınması ve daha iyi noktalara gelebilmesi için hep birlikte çalışacağız" şeklinde konuştu.

Ejder Off-Road Kulübü Başkan Yardımcısı İbrahim Marancıgil, "Vatandaşlarımız arasında ya işte bu adamlar zengin, araçlarını keyfi olarak kırıp çarçalıyorlar, sonra sanayiye geliyorlar, gibi düşünceler vardı. Biz son yıllarda çok çalışarak o algıyı kırdık. Biz Ejder Off-Road Kulübü olarak 2022'de de ilimizi temsilen tüm organizasyonlara katılacağız. Araçlarımızı koşturup motor sporlarına destek vereceğiz" dedi.

Marancıgil, göreve geldiği günden biri farkındalık oluşturan ve Off-Road sporuna da büyük önem veren GSİM Müdürü Birdal Öztürk'ü off-roadçular olarak tebrik ettiklerini söyledi.

Marancıgil, "İşte bu vesile ile il müdürümüzle hem tanışmak hem de istişare yapmak istedik. Off-Roadçular olarak bir farkındalığa imza atarak il müdürlüğümüze off-road araçlarımızla gelmeyi uygun gördük. İl Müdürümüz pusulası doğrultusunda daha iyi yerlere gelmek için elimizden ne geliyorsa onu yapacağız" şeklinde konuştu. - ERZURUM