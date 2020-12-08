Erzurum kişi başına 23 bin TL kredi kullandı

Erzurum'da 13,9 milyar TL tutarında kamu bankası, 3,5 milyar TL tutarında özel banka, toplamda ise 17,5 milyar tutarında nakdi kredi kullanımı gerçekleşti.

Erzurum'da 13,9 milyar TL tutarında kamu bankası, 3,5 milyar TL tutarında özel banka, toplamda ise 17,5 milyar tutarında nakdi kredi kullanımı gerçekleşti.

TBB 2020 Ekim dönemi Erzurum nakdi kredi iller dağılım sonuçlarını açıkladı. Erzurum'da 13,9 milyar TL tutarında kamu bankası, 3,5 milyar TL tutarında özel banka, toplamda ise 17,5 milyar tutarında nakdi kredi kullanımı gerçekleşti. İlde kişi başına düşen nakdi kredi tutarı 23,0 bin TL oldu. İl Nakdi kredi kullanım tutarı yüksekliği bakımından, Bölge illeri sıralamasında ilk sırayı aldı.

Erzurum Kişi Başına Düşen Kredi Tutarı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) TBB 2020 Ekim dönemi Nakdi Kredilerin İllere ve Bölgelere Göre Dağılımı verilerine göre İlde 2020 Ekim ayı ölçeğinde kişi başına düşen nakdi kredi tutarı kamu banka kredilerinde 18 bin 339 TL, Özel banka kredilerinde 4 bin 723 TL, toplam nakdi kredi de ise 23 bin 62 TL olarak hesaplandı.

Kamu Bankası Kredileri ve Erzurum

Ekim dönemi kaydında Erzurum'da 13,9, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinde16,9, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi illerinde 24,7, Doğu Anadolu Bölgesinde ise 52,6 milyar TL tutarında kamu bankası nakdi kredi kullanımı kaydedildi. İlin Türkiye toplamında kamu bankası kredi kullanım tutarı payı yüzde 0,94 oldu.

Özel Banka Kredileri ve Erzurum

Dönemde Erzurum'da 3,5, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinde 4,9, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi illerinde 9,0, Doğu Anadolu Bölgesinde ise 23,0 milyar TL tutarında özel banka nakdi kredi kullanımı kaydedildi. İlin Türkiye toplamında özel banka kredi kullanım tutarı payı yüzde 0,16 olarak tespit edildi.

Bölgesel Veriler ve Erzurum

Ekim 2020 dönemi ölçeğinde Erzurum'da 17,5, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinde 21,8, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi illerinde 33,8, Doğu Anadolu Bölgesinde ise 75,7 milyar TL tutarında nakdi kredi kullanımı gerçekleşti. İlin ülke toplamında nakdi kredi kullanım tutarı payı yüzde 0,48 olarak bildirildi.

DOSİAD Analizi

DOSİAD Araştırma Merkezi analizlerine göre, Ekim ayı bandında Erzurum'un kredi kullanım payı kamu bankası kredilerinde KUDAKA istatistik bölgesinde yüzde 82,31, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 56,5, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 26,5; özel banka kredilerinde KUDAKA istatistik bölgesinde yüzde 73,2, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 39,6, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 15,6; toplam kredide ise KUDAKA istatistik bölgesinde yüzde 80.2, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 52,8, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 23,2 oranında pay gösterdi.

Bölge İlleri Kredi Kullanım Tutarı Dağılımı

Dönemde Erzurum'da 17,5 milyar, Malatya'da 11,6 milyar, Van'da 9,9 milyar, Elazığ'da 9,5 milyar, Kars'ta 3,6 milyar, Ağrı'da 4,1 milyar, Erzincan'da 3,3 milyar, Bitlis'te 3,0 milyar, Muş'ta 2,6 milyar, Iğdır'da 2,4 milyar, Bingöl'de 2,1 milyar, Ardahan'da 1.6 milyar, Hakkari'de 2,4 milyar, Tunceli'de 1,4 milyar TL tutarında nakdi kredi kullanıldı.

Bölge İlleri Kamu Bankası Nakdi Kredi Kullanım Tutarı Dağılımı

Ocak - Ekim ayları kaydında, Erzurum'da 13,9 milyar, Malatya'da 7,2 milyar, Van'da 6,3 milyar, Elazığ'da 6,0 milyar, Kars'ta 2,2 milyar, Ağrı'da 2,9 milyar, Erzincan'da 2,2 milyar, Bitlis'te 2,3 milyar, Muş'ta 1,9 milyar, Iğdır'da 1,4 milyar, Bingöl'de 1,5 milyar, Ardahan'da 1.1 milyar, Hakkari'de 1,8 milyar, Tunceli'de 1,1 milyar TL tutarında kamu bankası nakdi kredisi kullanıldı.

Bölge İlleri Özel Banka Nakdi Kredi Kullanım Tutarı Dağılımı

Ocak - Ekim ayları toplamında Erzurum'da 3,5 milyar, Malatya'da 4,3 milyar, Van'da 3,5 milyar, Elazığ'da 3,4 milyar, Kars'ta 1,4 milyar, Ağrı'da 1,1 milyar, Erzincan'da 1,0 milyar, Bitlis'te 633.6 milyon, Muş'ta 718,6 milyon, Iğdır'da 1,0 milyar, Bingöl'de 561,7 milyon, Ardahan'da 559,7 milyon, Hakkari'de 561,4 milyon, Tunceli'de 333,1 milyon TL tutarında özel bankası nakdi kredisi kullanıldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı