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Elazığ, Van, Ekonomi

Erzurum, Elazığ ve Van'daki Çiftçi Eğitim Merkezi'nde 6 bin 481 çiftçi eğitim gördü

Erzurum, Elazığ ve Van'da Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresince desteklenerek yapımı tamamlanan Çiftçi Eğitim Merkezi'nde (ÇEM) 6 bin 481 çiftçi eğitim aldı.

11.03.2020 15:10 | Son Güncelleme: 11.03.2020 15:28
Erzurum, Elazığ ve Van'daki Çiftçi Eğitim Merkezi'nde 6 bin 481 çiftçi eğitim gördü

Erzurum, Elazığ ve Van'da Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresince desteklenerek yapımı tamamlanan Çiftçi Eğitim Merkezi'nde (ÇEM) 6 bin 481 çiftçi eğitim aldı.

DAP İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu Bölgesinde tarım ve hayvancılıkta verimliliğin ve katma değerin artırılması amacıyla DAP tarafından desteklenip yapımı tamamlanan 3 ÇEM'de yeni yol haritası belirlenmesi amacıyla DAP İdaresi'nde istişare toplantısı yapıldı.

DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir, toplantıda yaptığı konuşmada, Erzurum, Elazığ ve Van'daki üniversitelerde bulunan ÇEM'lerde, hedef kitleye 2020 yılında daha etkin eğitim verilmesine ilişkin istişare toplantısı yaptıklarını belirterek, bugüne kadar bölgede 6 bin 481 çiftçiye eğitim verildiğini ifade etti.

Söz konusu eğitim merkezilerinde eğitimlerin sürdürülebilirliğini sağlamak için bu yıl da destek sağlayacaklarını aktaran Demir, şunları kaydetti:

"Tarımsal üretimde özellikle hayvancılıkta verimliliği artırmak istiyorsak, eğitim merkezleri marifetiyle üniversite hocalarımızın bilgilerini bu hedef kitleye aktarmamız lazım. Ahırın hijyeninden tutun sağım teknikleri, hayvan sağlığı, buzağı bakımı, rasyon hazırlamasına kadar bütün bu bilgileri çiftçilerimize aktardığımız zaman işte bu işten netice alırız. Bölge tarım ve hayvancılığına yapılabilecek en büyük fayda bu merkezler vasıtasıyla gerçekleşecektir. Eğer çiftçiye bir meslek sahibi olduğunu anlatabilirsek beklenen verimliliği de sağlarız."

Çözüm önerileri, uygun hedef kitleye eğitim verme konularının görüşüldüğü toplantıya, Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sezai Ercişli, ÇEM Müdürü Prof. Dr. Adem Aksoy, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ÇEM Müdürü Prof. Dr. Suphi Deniz, Fırat Üniversitesi Tarım ve Hayvancılık Araştırma ve Uygulama Merkezi ÇEM Müdür Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa İssi, Doç. Dr. Emin Ertan Gökhan, DAP İdaresi Tarım ve Kırsal Kalkınma Koordinatörü Gül Yıldız, Ziraat Mühendisleri Sinan Kılıçtek ile Merve Aksoy katıldı.

Kaynak: AA

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