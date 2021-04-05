Türkiye Curling Ligleri Final Müsabakaları
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Türkiye Curling Ligleri Final Müsabakaları

Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu - Haberler | Spor

Türkiye Curling Federasyonunca düzenlenen 2020-2021 Sezonu Türkiye Curling Ligleri Final Müsabakaları Erzurum'da devam ediyor.

Türkiye Curling Federasyonunca düzenlenen 2020-2021 Sezonu Türkiye Curling Ligleri Final Müsabakaları Erzurum'da devam ediyor.

Erzurum Curling Salonu'ndaki müsabakalarda 4 ilden 18 kulüp mücadele ediyor.

Organizasyonda, 24 hakem yer alıyor. 24 takımdan 90 sporcunun katıldığı final müsabakalarda sporcular, başarılı olmak için kıyasıya mücadele etti.

Müsabakalar 11 Nisan'da ödül töreni ile sona erecek.

Bugünkü müsabaka sonuçları ise kategorilerine göre şöyle sıralandı:

Süper Lig Erkekler:

Çelebi Spor Kulübü-Çığ Spor Kulübü: 10-5

1. Lig Kadınlar:

Trabzon TEİAŞ Spor Kulübü-Erzurum Curling Akademi Spor Kulübü: 6-8

ECO Spor Kulübü-Erzurum Albayraklar Spor Kulübü: 5-4

1. Lig Erkekler:

ECO Spor Kulübü-Narman 18 Mart Spor Kulübü: 8-5

Tekirdağ Spor Kulübü-Kocaeli Gençlik Spor Kulübü: 7-4

Türkiye Curling Ligleri Final Müsabakaları
Türkiye Curling Ligleri Final Müsabakaları
Türkiye Curling Ligleri Final Müsabakaları
Türkiye Curling Ligleri Final Müsabakaları

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu

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