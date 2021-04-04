Erzurum'da Türkiye Curling Ligleri Final Müsabakaları başladı
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Erzurum'da Türkiye Curling Ligleri Final Müsabakaları başladı

Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf - Haberler | Spor
Erzurum'da Türkiye Curling Ligleri Final Müsabakaları başladı

Türkiye Curling Federasyonunca düzenlenen 2020-2021 Sezonu Türkiye Curling Ligleri Final Müsabakaları Erzurum'da başladı.

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Türkiye Curling Federasyonunca düzenlenen 2020-2021 Sezonu Türkiye Curling Ligleri Final Müsabakaları Erzurum'da başladı.

Erzurum Curling Salonu'ndaki müsabakalarda 4 ilden 18 kulüp mücadele ediyor.

24 takımdan 90 sporcunun katıldığı final müsabakalarında, 24 hakem görev alıyor.

Final müsabakaları 11 Nisan'da ödül töreni ile sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf

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