Erzurum'da Türkiye Curling Ligleri Final Müsabakaları başladı
Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf - Haberler | Spor
Türkiye Curling Federasyonunca düzenlenen 2020-2021 Sezonu Türkiye Curling Ligleri Final Müsabakaları Erzurum'da başladı.
Türkiye Curling Federasyonunca düzenlenen 2020-2021 Sezonu Türkiye Curling Ligleri Final Müsabakaları Erzurum'da başladı.
Erzurum Curling Salonu'ndaki müsabakalarda 4 ilden 18 kulüp mücadele ediyor.
24 takımdan 90 sporcunun katıldığı final müsabakalarında, 24 hakem görev alıyor.
Final müsabakaları 11 Nisan'da ödül töreni ile sona erecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf