Erzurum'da İş Adamları Ilıca Şeker Fabrikası İçin Bir Araya Geldi

Erzurumlu iş adamları, Ilıca Şeker Fabrikasının yerel işletmeler tarafından satın alınması konusunu değerlendirmek için bir araya geldi.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Lütfü Yücelik, ETSO Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'deki 14 şeker fabrikasıyla Ilıca Şeker Fabrikasının özelleştirme kapsamına alındığını söyledi.

Tüm Erzurumluları imkanları ölçüsünde Ilıca Şeker Fabrikasını almak için katkı vermeye davet eden Yücelik, daha önce çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle yaptıkları toplantıdan netice alamadıklarını anımsattı.

ER-ÇİM-SAN Yönetim Kurulu Başkanı da olan Yücelik, Ilıca Şeker Fabrikasını, ER-ÇİM-SAN modeli gibi bir şirketin alması yönünde kendilerine yoğun talep geldiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Toplantıyı, iş adamlarımızın bu talebe ne derece katkı vereceklerini görmek için düzenledik. Bir ön hazırlık yapmak, 'Böyle bir oluşuma ne katkı sağlanır?' sorusuna cevap bulmak için bir araya geldik. Şeker fabrikaları çok ciddi kar eden kuruluşlar değil. Bu işe talip olundu mu bunları bilmek lazım. Burası 56 model bir fabrika. Rekabete hazır hale getirmek için çok ciddi manada yatırıma ihtiyacı var. Bana, 'Siz yaparsanız, bu işin içinde varız, elimizden gelen katkıyı sağlarız.' diyorlar."

Yücelik, özelleştirme sırasında karşılaşılabilecek sorunlar hakkında da bilgi sunarak, satış sırasında bedelin yüzde 30'unun nakit, yüzde 70'inin teminat olarak istendiğini dile getirdi.

Teminatın nakit anlamına geldiğini ifade eden Yücelik, şu değerlendirmede bulundu:

"Tamamen yöre halkıyla bu iş olsun istiyorum. Kurumlarla belediye ile olacak işler değil. Türkiye'ye mal olmuş bir model var burada. Eğer bu konuda bir birliktelik olursa biz de omuz vererek başarı elde edebiliriz. Sermaye yapısı sağlam yola çıkmamız lazım. Fabrikanın tutarının yüzde 50'sini nakit olarak karşılamalıyız. Fabrikanın ciddi yatırıma ihtiyacı var. Bu fabrikayı şehre kazandırmak için el birliğiyle koşalım. Şeker fabrikasının alımına Kurtuluş Savaşı mantığı ile bakmamız lazım."

Milletvekili Ilıcalı, rapor hazırlayacak

AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, Erzurumluların ER-ÇİM-SAN modeli gibi çok üyeli bir şirketle özelleştirmeye talip olmasının daha iyi olacağını söyledi.

Fabrikanın alınması konusunda siyasiler olarak Ankara'da gerekeni yapacaklarını belirten Ilıcalı, "Burada gördüğüm tablo, Erzurumlu iş adamlarımız ortak bir modelle şeker fabrikasını almaya talip. Bu konuda bir rapor hazırlayıp cuma günü Erzurum'a gelecek Cumhurbaşkanımıza da sunacağım." dedi.

Toplantıya katılan 200 iş adamı, konuya ilişkin görüşlerini aktardı.