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Erzurum'da 3 ilçede okullar tatil edildi

Erzurum'da 3 ilçede okullar tatil edildi
Demirören Haber Ajansı / Salih Tekin - Haberler | Güncel

ERZURUM'da olumsuz hava koşulları sebebiyle Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi.

ERZURUM'da olumsuz hava koşulları sebebiyle Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi.

Erzurum Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle 19 Ocak 2022 Çarşamba günü Yakutiye, Palandöken ve Aziziye ilçelerimizde eğitime 1 gün ara verilmiştir. Engelli ve hamile personelimiz idari izinli sayılacaktır" denildi.


Demirören Haber Ajansı / Salih Tekin - Son Dakika Haberleri

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