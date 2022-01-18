Erzurum'da 3 ilçede okullar tatil edildi
Demirören Haber Ajansı / Salih Tekin - Haberler | Güncel
ERZURUM'da olumsuz hava koşulları sebebiyle Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi.
ERZURUM'da olumsuz hava koşulları sebebiyle Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi.
Erzurum Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle 19 Ocak 2022 Çarşamba günü Yakutiye, Palandöken ve Aziziye ilçelerimizde eğitime 1 gün ara verilmiştir. Engelli ve hamile personelimiz idari izinli sayılacaktır" denildi.
Demirören Haber Ajansı / Salih Tekin - Son Dakika Haberleri