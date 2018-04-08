Erzin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Muhteşem Vural Oldu
Hatay’ın Erzin ilçesinde, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına Muhteşem Vural seçildi.
Hatay'ın Erzin ilçesinde, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına Muhteşem Vural seçildi.
Odanın hizmet binasında gerçekleşen seçimde mevcut Başkan Bekir Soylu ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Muhteşem Vural'ın listeleri seçime katıldı.
5 meslek grubu seçimlerinde üstünlük sağlayan Muhteşem Vural, Erzin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına seçildi.
Muhtemeş Vural başkanlığındaki Erzin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Recep Keskin, Hösam Gökçe, Ozan Ertaç, Menderes Bozkurt, Mehmet Ertaç, Meriç Karakurumer, İsmail Ulu ve Ahmet Vural'dan oluştu. - HATAY