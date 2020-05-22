Erzin'de tarihi eser kaçakçılığı
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Erzin'de tarihi eser kaçakçılığı

Hatay'ın Erzin ilçesinde şüpheli bir araçta yapılan aramada çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Erzin'de tarihi eser kaçakçılığı
22.05.2020 17:34 | Son Güncelleme: 22.05.2020 17:37

Hatay'ın Erzin ilçesinde şüpheli bir araçta yapılan aramada çok sayıda tarihi eser ele geçirildi. Araçta bulunan 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, dün gece saat 23.30 sıralarında Hatay'ın Erzin ilçesinde kontrol amaçlı olarak Suriye uyruklu sürücü A.K.'nin (45) kullandığı aracı durdurulan güvenlik güçleri, araçta bulunan A.K., H.E.A. (42), T.G. (36) ile A.H.E.M. (27) isimli şahısların şüpheli tavırları üzerine araçta arama yaptı. Aramada bagajda bulunan siyah çanta içerisinde 1 adet heykel, 1 adet porselen ile 25 adet eski deri üzerinde çeşitli dillerde yazı, sembol ve motifler bulunan kitaplarla birlikte toplam 27 parça tarihi eser olabileceği değerlendirilen eşyalar ele geçirildi.

Ele geçirilen eserler muhafaza altına alınırken, şüpheli 4 kişi gözaltına alındı. - HATAY

Kaynak: İHA

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