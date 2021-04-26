Ertuğrul Sağlam, 'Şike' iddiaları hakkında üstü kapalı gönderme yaptı: Futbolda enteresan şeyler oluyor, Allah'ın hesap günü var

Dün Twitter'da Adana Demirspor'a yönelik açılan 'Şike' hashtaginde bir saat içinde 10 binden fazla paylaşım yapıldı. Ardından Adana Demir Başkanı Murat Sancak, "Allah bize haram zafer nasip etmesin. Samsun Başkanı Yüksel'in 'Şike' suçlamalarına cevap vereceğim" açıklamasında bulundu. Samsunspor hocası Ertuğrul Sağlam da üstü kapalı şekilde bu konuda düşündüklerini aktardı. Sağlam, "35 yıldır bu işteyim, bu kadar enteresan olaylarla karşılaşmadım. Allah'ın hesap günü var" ifadelerini kullandı.

Samsunspor ve Adana Demirspor arasındaki polemik giderek büyüyor. Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, "Tuzlaspor'un primi 7 bin TL'dir, bizim maçta 25 bin TL oluyor. As oyuncular önemli maçta kadro dışı kalıyor, ispatlayamam ama bir şeyler yapılıyor" demişti.

"TALİHSİZ AÇIKLAMA BUNLAR"

Dün ise Adana Demir'e yönelik açılan hashtage bir saatte 10 binden fazla paylaşım geldi. Murat Sancak da bunun üzerine, "Samsun Başkanı'nın açıklamaları çok talihsiz. Onları yendik, bu da mı teşvikle oldu! Allah bize haram zaferi nasip etmesin. Tek tek cevap vereceğim. Bunlar çok talihsiz açıklamalar" cevabını verdi.

"ÜLKE FUTBOLUNDA ENTERESAN ŞEYLER"

Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam da dün 2-0 kazanılan Bolu maçın ardından galibiyetin üzerine çok değinmedi ve gündemdeki konuya ilişkin üstü kapalı mesajlar verdi. Sağlam, "35 senedir her kademede profesyonel şekilde görev aldım, şu dönemde karşılaştığım olayları hiç görmedim. Allah'ın adaleti şaşmaz, hesap günü diye bir şey var. Dolayısıyla orada hesap vereceğiz. Ülke futbolunda enteresan şeyler oluyor" diye konuştu.