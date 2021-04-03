Ertem Şener, Fenerbahçe'nin şampiyonlukları hakkındaki açıklamaları sonrası sosyal medyada taraftarların hedefi oldu

"Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluğu onaylanırsa yayıncı kuruluş ve Galatasaray ligden çekilir" diyen Ertem Şener, sosyal medyada Fenerbahçeliler'in hışmına uğradı. Sarı-Lacivertli taraftarlar, Şener'i tarafsız olmamakla ve bir dönem 'FETÖ'ye yakın olmakla suçladı. Ertem Şener'in bu suçlamalara yönelik vereceği yanıt merak ediliyor.

1959 öncesi şampiyonlukların sayılmasına yönelik tartışmaların gerilimi her yere yansıyor. Bir TV kanalındaki futbol programında sunuculuk yapan Ertem Şener'in, "Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluğu onaylanırsa Galatasaray ve yayıncı kuruluş ligden çekilir" açıklamasının ardından Sarı-Lacivertli taraftarların hedefine oturdu. Twitter'daki birtakım Fenerbahçeliler, Şener'e FETÖ üstünden suçlamalar yaptı.

'TARAFSIZ DEĞİLSİN'

Şener'i hedefine alan Fenerbahçeli taraftarlar, ünlü spikerin tarafsız olmadığını yazdı, ve bir dönem FETÖ'ye yakın olmakla da suçladı. Twitter'da en çok konuşulanlar arasına giren Şener ve Fenerbahçeli taraftarların arasında gerilimin ne boyuta geleceği merak ediliyor.

İşte Şener'e yönelik yapılan suçlama: