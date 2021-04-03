Ertem Şener, Fenerbahçe'nin şampiyonlukları hakkındaki açıklamaları sonrası sosyal medyada taraftarların hedefi oldu
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Ertem Şener, Fenerbahçe'nin şampiyonlukları hakkındaki açıklamaları sonrası sosyal medyada taraftarların hedefi oldu

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

"Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluğu onaylanırsa yayıncı kuruluş ve Galatasaray ligden çekilir" diyen Ertem Şener, sosyal medyada Fenerbahçeliler'in hışmına uğradı. Sarı-Lacivertli taraftarlar, Şener'i tarafsız olmamakla ve bir dönem 'FETÖ'ye yakın olmakla suçladı. Ertem Şener'in bu suçlamalara yönelik vereceği yanıt merak ediliyor.

1959 öncesi şampiyonlukların sayılmasına yönelik tartışmaların gerilimi her yere yansıyor. Bir TV kanalındaki futbol programında sunuculuk yapan Ertem Şener'in, "Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluğu onaylanırsa Galatasaray ve yayıncı kuruluş ligden çekilir" açıklamasının ardından Sarı-Lacivertli taraftarların hedefine oturdu. Twitter'daki birtakım Fenerbahçeliler, Şener'e FETÖ üstünden suçlamalar yaptı.

'TARAFSIZ DEĞİLSİN'

Şener'i hedefine alan Fenerbahçeli taraftarlar, ünlü spikerin tarafsız olmadığını yazdı, ve bir dönem FETÖ'ye yakın olmakla da suçladı. Twitter'da en çok konuşulanlar arasına giren Şener ve Fenerbahçeli taraftarların arasında gerilimin ne boyuta geleceği merak ediliyor.

İşte Şener'e yönelik yapılan suçlama:

Ertem Şener, Fenerbahçe'nin şampiyonlukları hakkındaki açıklamaları sonrası sosyal medyada taraftarların hedefi oldu
Ertem Şener, Fenerbahçe'nin şampiyonlukları hakkındaki açıklamaları sonrası sosyal medyada taraftarların hedefi oldu

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Haber Yorumları (3)
FER ODEN: GS gidermiş.... Yürüüü.. Anca gidersin... Uluslar arası organizasyonlarda Türkiye'nin yetkili kurumu, Türkiye Futbol Federasyonu onaylamadıkça kafana göre lig kurup uluslar arası organizasyonlara gidemeyeceğini bilip kurabilirsin. Artık gazozuna falan oynarsınız.
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FER ODEN: Ya huu... Şu GS lılar ne kadar hadsiz, ekabir bir edada.. Ama heriflere "çüüüşşş" diyen olmadıkça doğal olarak azıyorlar. Kabahat biraz da çüş demeyende..
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ÇINAR SARAÇ: 1959 öncesi sadece fenerin mi şampiyonluğu var, kimin varsa verin ama sanmam vermezler, Galatasaray olaydı bak nasıl verirlerdi
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