Erteleme maçında gülen taraf, 3-1'lik skorla Aytemiz Alanyaspor oldu
Süper Lig'in 22. haftasında 30 Ocak Cumartesi günü yoğun yağış nedeniyle yarıda kalan ve 31 Ocak Pazar gününe ertelenen maçta Alanyaspor, Sivasspor'u 3-1 mağlup etti. Maçta atılan gollerin 1'i dün kaydedilirken 3'ü ise bugün 19. dakikadan devam eden maçta geldi.
Süper Lig'de cumartesi günü oynanan ancak yoğun yağış nedeniyle 19. dakikada yarıda kalan Alanyaspor - Sivasspor maçı, pazar günü kaldığı yerden devam etti. Mücadelede kazanan 3-1'lik skorla ev sahini Alanyspor oldu.
Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Fatih Aksoy, 45. dakikada Davidson ve 60. dakikada Khouma Babacar kaydetti. Sivasspor'un tek golü 90. dakikada Max Gredel'den (penaltı) geldi.
ÜST ÜSTE 2. MAÇINI KAZANDILAR
Ligde üst üste ikinci maçını kazanan Alanyaspor puanını 37'ye yükseltti. Dört haftadır kazanamayan Sivasspor 24 puanda kaldı.
Süper Lig'de çarşamba günü Alanyaspor, Kayserispor'a konuk olacak. Sivasspor, Erzurumspor'u ağırlayacak.