Erteleme maçında gülen taraf, 3-1'lik skorla Aytemiz Alanyaspor oldu

Süper Lig'in 22. haftasında 30 Ocak Cumartesi günü yoğun yağış nedeniyle yarıda kalan ve 31 Ocak Pazar gününe ertelenen maçta Alanyaspor, Sivasspor'u 3-1 mağlup etti. Maçta atılan gollerin 1'i dün kaydedilirken 3'ü ise bugün 19. dakikadan devam eden maçta geldi.