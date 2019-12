: Ersun Yanal, Rizesporlu taraftarların "Şike yapsana" tezahüratına yanıt verdi!

29.12.2019 21:31 | Son Güncelleme: 29.12.2019 21:37

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi. Ev sahibi ekip bu sonuçla devreyi 20 puanla 12. sırada tamamlarken, Fenerbahçe ise puanını 31'e yükselterek ligin ilk yarısını dördüncü sırada bitirdi. Maç sonunda Ersun Yanal, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yanal, "İlk ve son maçları oynamak zordur. Kolay bir gece olmadı. Oynadığımız oyunu rakibe kabul ettirsek de pozisyon zenginliği yoktu. Birçok iyi oynadığımız maçı kazanamadık ama bugün skoru aldık. Rakibin sert oyununu ve hakem kararlarını kamuoyuna bırakıyorum." dedi.

"BİZ ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Deneyimli teknik adam, "Biz başkandan en alta kadar doğruları yapmak isteyen kulübüz. Biz şampiyon olacağız. Futbolun doğrularını yaparak olacağız. Her anlamda, her yerde. Transfer çalışmalarımız var, her zaman buna hazırız. Ayın 6'sında akşam basın toplantısı yapacağız, orada konuşuruz. Daha fazla puan almamız gerekiyordu. Oynadığımız oyunun karşılığı bu puan değil. Maçın önüne geçmek için konuşmuyorum. Daha doğrusu başkanın sözlerinin ardından konuşmaya gerek yok." diye konuştu.

"ŞİKE YAPSANA" YANITI

Yanal, bir muhabirin, "Rizespor taraftarının size 'Şike yapsana' tepkisi vardı, ne söylemek istersiniz?" sorusuna, "Futbolun dışında her şey futbolu çirkinleştiriyor. Diğer taraftan mahkeme devam ediyor. Kararı hukuk verecek. Öyle çamur at, izi kalsın kolay değil." yanıtını verdi.

