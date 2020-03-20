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Ersin Şiyhan'ın ilk kitabı çıktı

Anadolu Ajansı Spor Haberleri Yayın Yönetmeni Ersin Şiyhan'ın ilk kitabı "Twitter'da Maç Var" raflardaki yerini aldı.

20.03.2020 13:09 | Son Güncelleme: 20.03.2020 13:09
Ersin Şiyhan'ın ilk kitabı çıktı

Anadolu Ajansı Spor Haberleri Yayın Yönetmeni Ersin Şiyhan'ın ilk kitabı "Twitter'da Maç Var" raflardaki yerini aldı.

TSYD, TGC ve İletişim Platformu gibi basın meslek örgütleri üyesi de olan sarı basın kartı sahibi Ersin Şiyhan, "Twitter'da Maç Var" adlı kitabında; futbol, Twitter ve medya üçgeninde yaşananları anlatıyor. Günümüzün olmazsa olmazı haline gelen sosyal medya, futbol maçlarını da etkisi altına aldı. Eskiden sadece stadyumlarda 90 dakika ilgi gören ve takip edilen futbol karşılaşmaları Twitter sayesinde artık anlık olarak milyonlarca insanın etkileşimine olanak sağlıyor. Taraftarlar, futbol müsabakalarıyla ilgili görüş, eleştiri ve dileklerini attıkları tweet'lerle duyuruyor. Karşılıklı etkileşimler bazen öyle bir hal alıyor ki, binlerce hatta onbinlerce insan aynı konu başlığı altında futbol maçını neredeyse yeniden oynuyor. Gazeteci Ersin Şiyhan, futbol dünyasındaki bu gelişme ve değişimler ışığında kaleme aldığı kitapta birçok futbol olayının sosyal medya ile ilişkisini irdeleyip, sorulara yanıt arıyor. Kitapta öne çıkan konulardan bazıları şöyle:

"- Futbol maçları esnasında Twitter nasıl etkin kullanılıyor? Twitter'daki etkileşimler, geleneksel medyayı nasıl etkiliyor? Bir futbol maçı, dünyanın hemen her köşesinden farklı statüdeki milyonlarca insanı nasıl aynı timeline'da buluşturuyor?Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Emenike'nin Beşiktaş maçında formasını çıkararak sahayı terketmek istemesi spor gündemini nasıl değiştirdi?Selçuk İnan'ın İzlanda'ya 89'uncu dakikada frikikten attığı gol ve milli takımın Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etmesi sosyal medyayı nasıl coşturdu?Gökhan Töre'nin Beşiktaş formasıyla oyuna girdikten 2 dakika sonra Galatasaray'a gol atması ve yaptığı gol sevinci nasıl tüm ülkeye yayıldı?2014 Dünya Kupası'nda bir maçta 16 gol kurtararak tarihe geçen ABD Milli Takım Kalecisi Tim Howard nasıl bir sosyal medya fenomeni haline geldi?"

Ersin Şiyhan'ın ilk kitabı olan ve Çizgi Kitabevi tarafından yayınlanan "Twitter'da Maç Var", futbolseverlere farklı bir pencere açıyor.


Kaynak: DHA

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