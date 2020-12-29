Yayıncı kuruluş spikeri Seyhan Şaşko'nun 1 yıldır Ersin Düzen ile birlikte olduğu ortaya çıktı

Yayıncı kuruluş beIN SPORTS'un güzel spikeri Seyhan Şaşko ile TRT Spor spikeri ve sunucusu Ersin Düzen'in 1 yıldır birlikte olduğu ortaya çıktı. Düzen'in, güzel spikerin evliliğin eşiğinden döndüğü eski sevgilisi Tuncay Şanlı ile aynı programda yer alması dikkatlerden kaçmadı.

Ersin Düzen'in, sunucusu ve yapımcısı olduğu Stadyum programında yorumcu olarak yer alan eski milli futbolcu Tuncay Şanlı'nın eski aşkı spiker ve sunucu Seyhan Şaşko ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.

Ersin Düzen, "Evet doğru" diyerek ilişkiyi itiraf etti. İkilinin 1 yıldır birlikte olduğu ve son olarak Viyana'da tatil yaptıkları konuşuluyor.

TUNCAY ŞANLI'YLA EVLİLİĞİN EŞİĞİNDEN DÖNDÜLER

Tuncay Şanlı'nın Seyhan Şaşko'dan önceki sevgilisi ve çocuğunun annesi Melis Sayım'ı başarılı spiker ile aldattığı iddia edilmişti.

Eski Fenerbahçeli futbolcu Tuncay Şanlı ve Seyhan Şaşko birliktelik yaşadıkları dönemde evliliğin eşiğinden dönmüştü.

Kaynak: Snob Magazin