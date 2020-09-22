Ersin Düzen kimdir? Ersin Düzen nereli, kaç yaşında? Ersin Düzen hayatı, biyografisi Ersin Düzen, spor spikeri olarak ekrana geliyor. 1992 yılında radyo programı yapmaya başladı ve üniversite yıllarında yerel bir radyo-TV kanalında çalıştı. Ardından Süper Frikik adlı programı sundu.

Ersin Düzen evli mi? Anlatımları ve sunumlarıyla sporseverlerin beğenisini toplayan Ersin Düzen, 2007 yılında NTV ve NTV Spor'da Serie A ve La Liga maçlarını anlatmaya başlayan Ersin Düzen, Leyla ile Mecnun dizinde konuk oyuncu olarak ekrana geldi.

ERSİN DÜZEN KİMDİR?

Düzen, 2 Haziran 1975'te Zonguldak'ta dünyaya geldi. 1992 yılında Denizli'de radyo programı yapmaya başladı. Denizli Anadolu Lisesi'ni bitirdikten sonra Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde eğitim gördü. Eskişehir'de birçok yerel radyo ve televizyonda çalıştı ve genel yayın yönetmenliği yaptı.

1997 yılında İstanbul'da ilk olarak Star TV'de yayınlanan Süper Frikik adlı spor-magazin programını sunan Düzen, Bi-Daha, Televole ve Telegol programlarını sunarken, Star TV'de UEFA Şampiyonlar Ligi ve Teleon TV'de Süper Lig maçlarını anlattı. 1998-1999 yılında Star TV'de yayınlanan Yıkılmadım isimli dizide de rol aldı. ATV'ye transfer olarak Ahmet Çakar, Kazım Kanat ve Gürcan Bilgiç'le birlikte Santra programında yer aldı. Aynı kanalda Türkiye millî futbol takımının maçlarını, Kanal 1'de ise 2006 FIFA Dünya Kupası maçlarını anlattı.

2007 yılında NTV ve NTV Spor'da Serie A ve La Liga maçlarını anlatmaya başlayan Düzen, pazar akşamları NTV Spor'da Sergen Yalçın ile birlikte Futbol Pazarı programında Süper Lig maçlarını, salı akşamları ise NTV Spor'da Güntekin Onay ile birlikte Gol programında UEFA liglerini yorumladı. Hafta içi Spor Gecesi isimli programı yaptı. Ocak 2011'de TRT'ye transfer oldu. Cumartesi ve Pazar akşamları TRT 1'de yayınlanan Stadyum adlı programı sunmaya başladı.

TRT 1'de Leyla ile Mecnun dizisinde konuk oyuncu olarak yer aldı. 2015 yılında 'Bak Hele Bak' komedi programında konuk oyuncu olarak görev aldı. TRT 1'de her gün yayınlanan İyi Şeyler adlı programın sunuculuğunu yürüttü. TRT1 ve TRT Spor'da Cumartesi, Pazar ve Pazartesi akşamları Stadyum programını hazırlamakta ve moderatörlüğünü yapmaktadır.

Kaynak: Haberler.com