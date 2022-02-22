Ersin Destanoğlu adım adım Premier Lig devine! Kasayı ihya edecek bonservis

Yeni sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta diğer yandan da yapılacak satışlarla ilgili ince hesaplar yapılıyor.

TRANSFERİN GÖZDESİ

Beşiktaş'ın son dönemde yetiştirdiği en önemli isimlerden birisi olan kaleci Ersin Destanoğlu, transferin de gözdesi oldu. Geçen sezonki çifte kupalı zaferde büyük katkısı olan 2001 doğumlu kaleci, istikrarlı performansıyla devlerin radarına girdi.

MART AYINDA GÖRÜŞME

Fotomaç'ın haberine göre; Fransızlar, daha önce de görüştükleri ancak olumsuz yanıt aldıkları Beşiktaş yönetiminden Ersin Destanoğlu için bir kez daha randevu talep etti. Chelsea'nin de Beşiktaş'tan mart ayı için randevu talep ettiği öğrenildi.

20 MİLYON EURO

Piyasa değerini 10 milyon euro seviyesine taşıyan Ersin için Beşiktaş'ın beklediği bonservis 20 milyon euro seviyesinde. Bşeşiktaş, yaşına göre hayli deneyimi olan ve güven veren Ersin'i düşük bir bedele bırakmak istemiyor.

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