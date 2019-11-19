Ersan İlyasovalı Milwaukee deplasmanda Chicago Bulls'u yendi

19.11.2019 10:49 | Son Güncelleme: 19.11.2019 10:49

NBA normal sezonda heyecan, oynanan 9 müsabaka ile devam etti. Milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın formasını giydiği Milwaukee Bucks, deplasmanda karşılaştığı Chicago Bulls'u 101-115'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmada milli basketbolcu İlyasova, parkede kaldığı 15 dakikada 6 sayı 4 riabund ile 2 asist ile takımına katkı sağladı.

GIANNIS ANTETOKOUMPO DOUBLE DOUBLE YAPTI

Milwaukee Bucks'ın Yunan yıldızı Antetokoumpo, Chicago karşısında etkili performansı ile ön plana çıktı. Başarılı basketbolcu, mücadelede kaydettiği 33 sayı 10 ribaund ve 2 asist ile galibiyette büyük pay sahibi oldu. Antetokoumpo müsabakada elde ettiği 33 sayı ile kendi takımının ve maçın en skorer ismi olmuş oldu.

NBA'de oynanan mücadelelerin sonuçları şu şekilde:

New York Knicks: 123 - Cleveland Cavaliers: 105

Brooklyn Nets: 86 - Indiana Pacers: 115

Toronto Raptors: 132 - Charlotte Hornets: 96

Houston Rockets: 132 - Portland Trail Blazers: 108

Chicago Bulls: 101 - Milwaukee Bucks: 115

Dallas Mavericks: 117 - San Antonio Spurs: 110

Phoenix Suns: 85 - Boston Celtics: 99

Utah Jazz: 102 - Minnesota Timberwolves: 112

Los Angeles Clippers: 90 - Oklahoma City Thunder: 88

Kaynak: İHA