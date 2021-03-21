Erol Kaynar'ın "Takipçisi olacağız" mesajına Metin Sipahioğlu'ndan yanıt: Tek amaçları hakemleri baskı altına almak

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi mücadelesi öncesi iki takımın yöneticileri sosyal medyada kapıştı. Beşiktaş İletişim Sorumlusu Erol Kaynar'ın Twitter'dan yazdığı, "İmtiyaz değil, imtina istiyoruz. Takipçisi olacağız" mesajına Fenerbahçe İletişim Sorumlusu Metin Sipahioğlu, "Yine bir maç öncesi yine tek amaç hakemleri baskı altına almak! Anlaşılan bu samimiyetsiz yaklaşım alışkanlık haline geldi" cümleleriyle yanıt verdi.

Süper Lig'de Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi öncesinde iki kulüp arasında sosyal medya üzerinden gerilim yaşandı.

Beşiktaş İletişim Sorumlusu Erol Kaynar, sosyal medya hesabından "İmtiyaz değil, imtina istiyoruz. Gözlerin görmesini, "VAR" olan her şeyin adaletli bir şekilde dağıtılmasını temenni ediyoruz! Takipçisi olacağız!" şeklinde paylaşım yaptı.

"GÖZÜMÜZ HEPİNİZİN ÜZERİNDE"

Fenerbahçe Kurumsal İletişim Sorumlusu Metin Sipahioğlu, Erol Kaynar'a "Yine bir maç öncesi yine tek amaç hakemleri baskı altına almak! Anlaşılan bu samimiyetsiz yaklaşım alışkanlık haline geldi. Hakemlerden, VAR'dan, operasyonlardan 10 sezondur en fazla canı yanan takım olarak asıl bizim gözümüz hepinizin üzerinde!!" sözleriyle tepki gösterdi.