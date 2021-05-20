EROL ÇARMIKLI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

İş insanı Erol Çarmıklı'nın cenaze namazı Zincirlikuyu Camii'nde kılındı.

İş insanı Erol Çarmıklı'nın cenaze namazı Zincirlikuyu Camii'nde kılındı.

85 yaşında hayatını kaybeden Nurol Holding Kurucu Ortağı Erol Çarmıklı naaşı Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazına iş dünyasından çok sayıda kişi, Erol Çarmıklı'nın sevenleri ve yakınları katıldı. Erol Çarmıklı'nın eşi ve oğulları taziyeleri kabul etti. Camiye gelenlerden helallik istendikten sonra cenaze namazı kılındı, Erol Çarmıklı'nın naaşı sevenleri tarafından omuzlarda taşındı. Erol Çarmıklı, kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığına defnedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı