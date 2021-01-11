Erol Bulut ve Serdar Aziz'den yayıncı kuruluşa tepki: Adil olduklarını göremiyoruz
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Erol Bulut ve Serdar Aziz'den yayıncı kuruluşa tepki: Adil olduklarını göremiyoruz

11.01.2021 15:33 | Son Güncelleme: 11.01.2021 15:56
Erol Bulut ve Serdar Aziz'den yayıncı kuruluşa tepki: Adil olduklarını göremiyoruz

Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut, Erzurumspor ile oynanacak Süper Lig maçı öncesi önemli açıklamalarda bulunurken yayıncı kuruluş beIN Sports'a sitem etti. 45 yaşındaki teknik adam, "Yayıncı kuruluşun tarafsız ve adil olması gerekiyor. Ancak hiçbir alanda bunu göremiyoruz" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, BB Erzurumspor maçı öncesinde konuştu.

Yayıncı kuruluşa tepki gösteren teknik adam, "Son 2 günde Fenerbahçe ailesine olan adil olmayan bir durum gerçekleşmektedir. Yayıncı kuruluşun tarafsız ve adil olduğunu düşünmekteyiz normalde. Ancak bunu hiçbir alanda göremiyoruz. Benim şu an burada olmam mecburiyetten. Yayıncı kuruluşun tavrı bizi üzmektedir." ifadelerini kullandı.

Bulut, maç öncesinde soru almadan flaş röportajı sonlandırdı.

SERDAR AZİZ DE TEPKİ GÖSTERDİ

Serdar Aziz de yayıncı kuruluşa tepki gösterirken, "Maçı konuşmayacağım. Sezon başından bugüne kadar, yayıncı kuruluşun bizle alakalı neler yapmak istediğini anlamış değiliz. Fenerbahçe çok büyük bir camiadır. Biz gerekli cevabı sahada vereceğiz. Kimsenin şüphesi olmasın. Biz adil ve tarafsız bir yayın bekliyoruz. Bunların da cevabını sahada vereceğiz." dedi.

BEIN SPORTS ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Süper Lig'in yayıncı kuruluşu beIN SPORTS, 18. haftada oynanan Fatih Karagümrük-İttifak Holding Konyaspor maçının yayını sırasında ekranlara verilen seslerde Fenerbahçe aleyhine tezahüratların yer alması nedeniyle özür metni yayımlamıştı.

beIN SPORTS'un açıklaması şu şekilde;

COVID kısıtlamaları kapsamında tüm yayın endüstrisinde yaygın olarak kullanılan ve maçları daha keyifli hale getirmek amacıyla sunulan "Maçı seyirci ses efekti ile izleme" seçeneğini bu dönemde biz de abonelerimize sunuyoruz. Bugün oynanan Fatih Karagümrük S.K. - İttifak Holding Konyaspor maçının fonunda kullanılan ses efektlerinde Fenerbahçe kulübü aleyhine tamamen uygunsuz bir tezahürat duyulmuştur. Fark edilmeden yanlışlıkla yayınlanan ve hemen kaldırılan bu tezahürattan dolayı tüm Fenerbahçe camiasından içtenlikle özür dileriz. İlgili tezahüratın derhal sistemden çıkarılarak gerekli önlemlerin hızla alınacağını, ayrıca yayınlarımızda kullanılan tüm ses efektlerinin uygunluğuna dair detaylı bir incelemenin de başlatıldığını kamuoyunun bilgisine sunarız.

Haber Yorumları (2)
MURAT: Fenerbahçe ye şaibe yaftasini söyleyenler kendileri şaibelidır
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HAHA: Erzurum maçından hemen önce yapması ayrı bir ironi. Bu takımın ismini duyunca aklıma tek gelen şey şaibe.
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