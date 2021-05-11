Erol Bulut'un yeni adresi Panathinaikos oluyor

Fenerbahçe'nin karşılıklı anlaşarak yolları ayırdığı Erol Bulut'un yeni takımı belli oluyor. Genç çalıştırıcının adı AEK ve Gaziantep ile anılmıştı ancak ortaya atılan son iddialara göre Bulut, Yunan ekibi Panathinaikos'un başına geçecek. Geçen gün yaptığı açıklamada, "Sezonun tamamlanmasını bekliyorum. Yurt içi ve dışından gelecek teklifleri değerlendirerek geleceğimle ilgili kararı o zaman vereceğim" ifadelerini kullanan Bulut'un kısa süre içinde Panathinaikos'a imza atması bekleniyor.

Gaziantep FK ve AEK'nin başına geçeceği iddia edilen Erol Bulut'un çalıştıracağı yeni takım netleşmeye başladı. Genç çalıştırıcı kariyerine Yunanistan'ın dev kulübünde devam etmeye çok yakın.

KADIKÖY MAĞLUBİYETLERİ BARDAĞI TAŞIRDI

Fenerbahçe yönetimi sezon başında futbol takımının teknik direktörlük görevine Aytemiz Alanyaspor'u çalıştıran ve Türkiye Kupası'nda finale kadar yükselme başarısı gösteren Erol Bulut'u getirmişti. Fenerbahçe'nin başında inişli çıkışlı bir grafik sergileyen genç hocanın özellikle Kadıköy'de kaybettiği puanlar bardağı taşırmış ve yollar ayrılmıştı. Sarı-lacivertliler, Erol Bulut yönetiminde sahasında sırasıyla Konyaspor, Beşiktaş, Yeni Malatyaspor, Galatasaray, Göztepe ve Gençlerbirliği'ne mağlup oldu.

AEK VE GAZİANTEP FK İDDİASI

Erol Bulut yaklaşık 2 aydır takım çalıştırmıyor fakat bu süreçte 46 yaşındaki teknik adam ile ilgili birçok iddia ortaya atıldı. Yunanistan'da yayın yapan Gazzetta, AEK'nın teknik direktör adayları içinde Erol Bulut'un olduğunu iddia etmişti. Son iddia ise Süper Lig ekibi Gaziantep FK'nın Erol Bulut ile ilgilendiği yönündeydi. Gaziantep Olay gazetesinde yer alan habere göre; Gaziantep Futbol Kulübü yöneticileri ile görüşme sağlayan Erol Bulut'un yönetimden istekleri oldu. Futbolcuların maaşlarının düzenli ödenmesini isteyen Erol Bulut, aynı zamanda ilk 5 hedefi olan bir kadro oluşturulmasını talep etti.

"SEZONUN TAMAMLANMASINI BEKLİYORUM"

Erol Bulut, transfer iddialarına yanıt verdi. Yerel basında yer alan Gaziantep FK haberlerine açıklık getiren Bulut, kararını sezon sonunda vereceğini söylemişti. Bulut, "Sezonun tamamlanmasını bekliyorum. Yurt içi ve dışından gelecek teklifleri değerlendirerek geleceğimle ilgili kararı o zaman vereceğim." ifadelerini kullanmıştı.

YENİ ADRESİ BELLİ OLUYOR

Adı AEK ve Gaziantep FK ile anılan Erol Bulut için Yunan basını bir bomba daha patlattı. Trifilara'nın haberine göre Erol Bulut, teknik direktör adayı olarak Panathinaikos'a önerildi. Haberde Erol Bulut'un Tzavellas, Bakasetas ve Siopis gibi oyuncularla Alanyaspor'da harika bir iş çıkardığına da yer verildi. Yunan oyuncularla çıkardığı başarılı çalışma sonrası Fenerbahçe'de de Pelkas transferini sağlayan isim olan Erol Bulut, geçmişte futbolculuk kariyerinde de Yunanistan'da birçok takımın formasını giymişti.