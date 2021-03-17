Erol Bulut'tan istifa açıklaması: Kötü değiliz, istatistikler de benim yanımda
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Erol Bulut'tan istifa açıklaması: Kötü değiliz, istatistikler de benim yanımda

17.03.2021 08:38 | Son Güncelleme: 17.03.2021 08:46

Fenerbahçe'de, alınan istikrarsız sonuçların ardından geleceği tartışma konusu olan teknik direktör Erol Bulut'tan istifa açıklaması geldi. Görevinden istifa etmeyeceğini söyleyen 46 yaşındaki teknik adam, Beşiktaş'ı yenerek tekrar şampiyonluk havasına gireceklerini iddia etti.

Pazar günü derbide Beşiktaş'la karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'tan çarpıcı istifa sözleri geldi. Başkan Ali Koç ise flaş bir karara imza attı.

Takımın kötü gidişi nedeniyle Fenerbahçe ile bağları kopma noktasına gelen teknik direktör Erol Bulut, gözünü tamamen pazar günü Beşiktaş ile oynayacakları maça çevirdi.

"BEŞİKTAŞI YENER, HAVAYA GİRERİZ"

Sabah'ta yer alan habere göre; Derbinin son şansı olacağı konuşulan 46 yaşındaki çalıştırıcının sarı-lacivertli yöneticilerle yaptığı görüşmede, "Bu takım Beşiktaş'ı yener ve tekrar şampiyonluk havasına girer" dediği öğrenildi.

"İSTİFA DÜŞÜNMÜYORUM, KÖTÜ DEĞİLİZ"

Kendisine güvendiğini belirten Bulut'un, "İstifa etmeyi kesinlikle düşünmüyorum. Fenerbahçe kötü futbol oynamıyor. İstatistikler de beni destekliyor. Sadece gol sorununu çözmemiz lazım" ifadesini kullandığı kaydedildi.

Bu arada Başkan Ali Koç'un bugün Erol Bulut ile bir görüşme yapacağı bildirildi.

Erol Bulut'tan istifa açıklaması: Kötü değiliz, istatistikler de benim yanımda
Haber Yorumları (30)
SELAMİ CEVHER: FENERİN BAŞINDA NE KADAR KALDIM KAR SAYIYOR GURURSUZ KARAKTERSİZ İSTENMİYORSUN ARKADAŞ, TEK TESELLİSİ TARAFTAR YOK STADDA YOKSA KADIKÖYÜ YIKARDI TARAFTAR İSTİFA ET DİYE, ,
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ERMAN GENÇ: GS liler arkanda erol bulut sakın istifa etme, , , sezon sonunda zaten gönderirler seni 1 yıl FB de hocalık yaptım dersin avunursun artık bir daha gelemessin zaten :))))
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REİS: hayaller paris(her hafta kalan maçları alırız hesabı), gerçekler Çemişgezek(evinde yine mağlubiyet)
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