Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut: Mesut Özil, transferi önümüzdeki günlerde netleşir

Aytemiz Alanyaspor maçı sonrası Mesut Özil transferiyle ilgili açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, "Mesut Özil'in adı sosyal medyada çok dolaşıyor, önümüzdeki günlerde netleşir. Şu anda burada olmadığı için bir şey söyleyemem" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Alanyaspor'u 2-1 mağlup ettikleri maçın sonrasında konuştu.

İyi yolda olduklarını kaydeden Bulut, "Son 3 maçta maksimum puanı aldığımız için mutluyuz. Antep maçının 2. yarısında iyiye gidişatı işaret etmişti, devamı geldi, mutluyuz. Eski takımıma karşı galip gelmek sevindirici, o takım Avrupa Ligi elemesi oynadı, bu sene üzerine koyarak gidiyorlar, tebrik ediyorum. 3 puan almak bizim için önemliydi, doğru yolda devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Topu Alanyaspor'a verdiklerini kaydeden genç hoca, "Oyunu seyredenler diyecek ki rakibe %70 topu verdiler. Bizim düşüncemiz topu rakibe vermekti, rakibimiz 2 gün fazla dinlenerek maça çıktı, unutmayalım. İlk yarıda rakibe topu verdik, biraz daha önde basabilirdik ama futbolcu psikolojisi ile devreye 1-0 girdik. 2. yarıda daha çok istediğimiz oyun çıktı. Üzüntülü olduğum taraf, yakaladığımız pozisyonları daha iyi değerlendirmeliyiz, çok pozisyon kaçırıyoruz" dedi.

EROL BULUT'TAN MESUT ÖZİL AÇIKLAMASI

Mesut Özil ile ilgili transfer sorusunu da yanıtlayan Erol Bulut, "Mesut Özil'in adı sosyal medyada çok dolaşıyor, önümüzdeki günlerde netleşir. Şu anda burada olmadığı için bir şey söyleyemem" diye konuştu.