Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'tan Galatasaray'a övgü: Uyum sağlamış bir takım

Galatasaray derbisi sonrası açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, oyuncularının hazır olmadığı için geriden geldiklerini ve zamana ihtiyaçları olduğunu itiraf etti. Bulut ayrıca, Galatasaray ile ilgili de "Uyum sağlamış bir takım" diyerek övgü dolu sözler söyledi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, golsüz beraberlikle sona eren Galatasaray derbisi sonrası açıklamalarda bulundu. Bulut, kadro olarak henüz hazır olmadıklarını belirten Bulut, geriden geldiklerini ve zamana ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Karşılaşmayı değerlendiren Erol Bulut, "Futbolcularımı tebrik ediyorum performanslarından dolayı. İyi bir maç oynadık, elimizden gelen her şeyi yaptık kazanmak için. Gol pozisyonlarına yeterince girdik ama futbolda pozisyonları iyi değerlendirmeliyiz. Son vuruşlarda iyi konsantre olmalıydık. Rakibin de birkaç pozisyonu var. İyi bir maç izlettiğimizi düşünüyorum" dedi.

"TÜM OYUNCULARIMIZ ELİMİZDE YOKTU"

Erol Bulut, takımının gösterdiği performanstan memnun olduğunu vurgulayarak, "Yeni gelen arkadaşlarımız var, hazır değiller henüz tamamen. 3. bölgede yakaladığımız pozisyonları daha net ve iyi değerlendirmemiz lazım. Orada hala biraz arayış içindeyiz açık söylemek gerekirse. Kanatta ve merkezde kimi daha iyi değerlendireceğimize bakacağız. Samatta forvette yer alacak, yanında, sağında, solunda, arkasında kim daha iyi olur bakacağız. Kamp döneminde tüm bu oyuncular elimizde yoktu. Biraz geriden geliyoruz" ifadelerini kullandı.

"DAHA İYİ OLACAĞIZ"

Tecrübeli teknik adam, Fatih Karagümrük maçı sonrası milli araya gireceklerini ve milli aranın ardından daha iyi bir seviyede olacaklarını dile getirdi.

"GALATASARAY UYUMLU BİR TAKIM"

Galatasaray'ı öven Fenerbahçe Teknik Direktörü, "Galatasaray'ı gördünüz geçen seneden beri beraber oynayan ve uyum sağlamış bir takım" diye konuştu.