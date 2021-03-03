Erol Bulut, Carlos Alberto Parreira'nın 25 yıllık rekorunu tarihe gömdü
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Erol Bulut, Carlos Alberto Parreira'nın 25 yıllık rekorunu tarihe gömdü

03.03.2021 10:24 | Son Güncelleme: 03.03.2021 10:46

Trabzon'da küllerinden doğan Fenerbahçe, dış sahada en iyi ortalamasına ulaştı. 13 maçta 32 puan toplayan sarı-lacivertliler, 2.46'yla kendi rekorunu kırdı. Erol Bulut, 1995-96'da 2.41 yapan Carlos Alberto Parreira'yı geride bıraktı.

Süper Lig'de sezonun dönüm noktası olan Trabzonspor deplasmanından 1-0'lık galibiyetle dönen Fenerbahçe, dış sahada en verimli sezonunu yaşıyor. Kanarya, deplasman maçlarında kulüp tarihinin 3 puanlı sistemdeki en iyi ortalamasına ulaştı.

KENDİ REKORUNU KIRDI

Bu sezon 13 kez rakip olduğu maçlarda 32 puan toplayan sarı lacivertliler 2.46 puan ortalamasıyla bu alanda kendi rekorunu kırdı.

CARLOS ALBERTO PARREIRA'YI GERİDE BIRAKTI

Erol Bulut için de tarihi bir sezon olarak kayıtlara geçti. Bulut, Fenerbahçe'nin başındaki ilk sezonunda 1995-96 sezonunda 2.41 ortalamaya ulaşan Carlos Alberto Parreira'yı da geride bıraktı.

Carlos Alberto Parreira ile ve mevcut teknik direktör Erol Bulut'un da kadroda oyuncu olarak yer aldığı sezonda 13 deplasman maçında 29 puan topladı. O sezon Fener, şampiyon olmuştu.

(Sözcü)

Erol Bulut, Carlos Alberto Parreira'nın 25 yıllık rekorunu tarihe gömdü
Haber Yorumları (4)
GUMUCA 07: Aynı zamanda evinde 2 maç daha kaybetse tarihi rekoru kırmış olacak.
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MUSTAFA ALİ: Bu durum karbonatı birkaç hafta daha idare eder.
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İLYAS: 25 yıllık dış sahayı paramparça etti de kaçıncı sıradayız 50 yıllık iç saha yenilmezliğini de paramparça ettirdiğinden olabilir mi acaba?
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.3.2021 11:12:10. #1.15#
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