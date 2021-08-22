Erol Bulut: "Bizim için iyi bir maç oldu"
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Erol Bulut: "Bizim için iyi bir maç oldu"

Erol Bulut: 'Bizim için iyi bir maç oldu'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Erol Bulut, sahalarında 0-0 berabere kaldıkları Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada, "Maç içerisinde N'Sakala'nın yaşadığı durum bizi de çok korkuttu.

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Erol Bulut, sahalarında 0-0 berabere kaldıkları Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada, "Maç içerisinde N'Sakala'nın yaşadığı durum bizi de çok korkuttu. Maça gelince de bizim için iyi maç oldu diyebiliriz" dedi.

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. İkinci yarısı büyük heyecana sahne olan zorlu karşılaşma 0-0'lık beraberlikle sona erdi. Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Erol Bulut, maçın son bölümünde galibiyeti kaçırdıklarını vurguladı. Erol Bulut, N'Sakala'nın rahatsızlığının kendilerini de çok üzdüğünü ve endişelendirdiğini aktardı.

"N'Sakala bizi korkuttu"

Maçın sonu düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, "Öncelikle Beşiktaş takımına ve N'Sakala'ya geçmiş olsun diyorum. Bizi çok korkuttu. Şu an iyi olduğu bilgisini aldık. Çok geçmiş olsun" şeklinde konuştu.

"Bizim için iyi bir maç oldu"

Maçla ilgili de açıklamalarda bulunan Erol Bulut, "Maça gelince de bizim için iyi bir maç oldu diyebiliriz. Maça iki taraf da tempolu başladı. Beşiktaş her ne kadar topa daha fazla hakim olsa da bizim de yakaladığımız pozisyonlar oldu. Onları istediğimiz gibi değerlendiremedik. İkinci yarı biz daha etkili olduk. Kaptığımız topları iyi kullanmaya çalıştık ve maçın sonlarında önemli iki pozisyon yakaladık. Onlardan birini değerlendirebilseydik maçı kazanabilirdik. Oynadığımız futbol için oyuncularımı tebrik ediyorum. Oyuncularım istediğimi futbolu sahaya iyi yansıtmaya çalıştılar. Biz daha iyi bir Gaziantep izletmek istiyoruz. İnşallah bir kaç takviye ile daha iyi seviyelere geleceğiz" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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