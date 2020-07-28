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Erol Bulut, Alanya ve Malatya'da beraber çalıştığı teknik ekibiyle birlikte Fenerbahçe'ye gitmek istiyor

Aylardır Fenerbahçe ile anılan Erol Bulut'un Alanya ve Malatya'da beraber çalıştığı teknik ekibiyle birlikte sarı lacivertlilere gitmek istediği öğrenildi. 45 yaşındaki teknik adam için bu konunun paradan daha önemli olduğu vurgulandı.

28.07.2020 15:42 | Son Güncelleme: 28.07.2020 16:17

Süper Lig'de 2019-20 sezonunun resmen bitmesiyle artık Fenerbahçe'de gözler teknik direktör konusuna döndü. 3 Mart'tan beri hocasız olan sarı-lacivertlilerde Erol Bulut sesleri iyice yükselmeye başladı. 45 yaşındaki çalıştırıcı, Fenerbahçe için teknik ekibinin de kendisiyle birlikte transfer olmasını istedi.

Bulut'un kafasındaki en önemli düşüncenin Alanya ve Malatya'da beraber çalıştığı teknik ekibiyle ilerlemek olduğu vurgulandı. Başarılarındaki en önemli etkenin de bu takım ruhu olduğuna inanan genç teknik direktör, Samandıra'ya da bu ruhu taşımayı amaçlıyor.

PARADAN DAHA ÖNEMLİ

Teknik heyette yaş olarak da birbirlerine yakın olmaları sayesinde bir arkadaş ortamı kuran Erol Bulut, parasal konulardan daha çok bu konuyu önemsiyor. Kariyer hedefi anlamında Fenerbahçe'de çalışmayı çok isteyen Erol Bulut, maddi konuları değil daha çok teknik ekibini ve aralarındaki ruhun yeni döneme de taşınmasını hedefliyor.

GERİ DÖNÜŞ BİLETİ HAZIR

Yarın akşam oynanacak Türkiye Kupası finalinde Alanyaspor'un başında yer alacak Erol Bulut ile perşembe gününden itibaren resmen ilerleme sağlanması bekleniyor. Alanyaspor'u ilk 5'e sokup Avrupa vizesi alan ve Türkiye Kupası'nda da finale taşıyan 45 yaşındaki teknik adam, sarı-lacivertli kulübe 1999'dan sonra geri dönmeye hazırlanıyor.

BELÖZOĞLU İLE İYİ İLETİŞİMİ VAR

Sarı-lacivertli kulüpte sportif direktörlüğe hazırlanan Emre Belözoğlu ile Erol Bulut'un iyi bir iletişimi bulunuyor. Daha önce Erol Bulut, Medipol Başakşehir'de antrenörlük yaparken Emre Belözoğlu da takım kaptanıydı. Teknik ekipte yer alan Mehmet Yozgatlı da Fenerbahçe camiasını iyi bildiği için Volkan Demirel, Mehmet Aurelio ve Emre Belözoğlu ile iyi diyaloglara sahip.

ALANYASPOR TEKNİK HEYETİ

Alanyaspor'un başarısında Yunan kondisyoner Pantelis Pantelopoulos'un etkisi öne çıkıyor. Pantelopoulos, 35 yaşındaki Papiss Cisse başta olmak üzere yaşı ilerlemiş futbolcuların bile güçlenmesini sağladı.

Bulut'un diğer çalışma arkadaşları ise şu şekilde:

Erol Bulut-Teknik Direktör
Mehmet Yozgatlı-Antrenör
Özgür Zengin-Antrenör
Murat Yüksel-Antrenör
Murat Erdeğer-Kaleci Antrenörü
Pantelis Pantelepoulos-Kondisyoner
İbrahim Menderes-Analist
Zeki Coşkuner-Analist
Volkan Küçük-Medya Sorumlusu

(Milliyet)

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Erol Bulut, Alanya ve Malatya'da beraber çalıştığı teknik ekibiyle birlikte Fenerbahçe'ye gitmek istiyor
Haber Yorumları (3)
EFE CAN: erol gelirse sorun cikar emredir benim sef, erol der benim sef sorun cikar
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..: Mehmet yozgaztlı hariç hepsi olur
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HAMZAAA: Emre ve volkan Fenerbahçe de olduğu sürece pep guardiola gelse ne fayda ne teknik heyetin nede yönetimin hiç bir etkisi yok. Emre ve Volkan gitmeden fenerbahçe düzelmez. . . . . . .
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