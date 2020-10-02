Eroğlu Holding: Erasta Edirne AVM'nin satılacağı iddiaları asılsız

EDİRNE'de bulunan Erasta AVM'nin satışa çıkarılarak hastaneye dönüştürüleceği iddiaları, Eroğlu Holding tarafından yalanlandı.

EDİRNE'de bulunan Erasta AVM'nin satışa çıkarılarak hastaneye dönüştürüleceği iddiaları, Eroğlu Holding tarafından yalanlandı.

Edirne'de Erasta AVM'nin sahibi ve işleticisi Eroğlu Holding, AVM'nin satışa çıkarılarak hastaneye dönüştürüleceğine ilişkin iddialara yazılı açıklama ile yanıt vererek, iddiaların doğru olmadığını bildirdi. Açıklamada, şöyle denildi: ?"Grubumuz tarafından inşa edilen ve işletilen Erasta Edirne, 125 mağazası, aylık ortalama 1 milyon ziyaretçisiyle bugün şehrin en yoğun ticaret ve eğlence merkezlerinden biridir. Mağaza çalışanları ve AVM görevlileri dahil yaklaşık 1500 kişinin mesai yaptığı Erasta Edirne, aynı zamanda şehrin en büyük istihdam merkezleri arasındadır. Edirne'nin önemli turizm noktalarından biri haline gelen Erasta Edirne, bugüne kadar şehrin döviz gelirlerinin artmasına da büyük katkıda bulunmuştur. Gerek gayrimenkul projesi gerekse ticari proje anlamında gurur duyduğumuz Erasta Edirne'nin başarılarını ve şehre kattığı tüm değerleri göz önünde bulundurduğumuzda, AVM'nin satışının söz konusu olamayacağı açıkça ortadadır. Erasta Edirne'nin daha uzun yıllar şehrin en beğenilen ve en çok ziyaret edilen noktalarından biri olması, Edirne ekonomisine katkıda bulunması, kültürel ve sosyal hayata renk katması en büyük hedefimizdir. Grubumuzun tüm çalışmaları bu yönde devam etmektedir. Edirne halkının doğru bilgilendirilmesi ve Erasta Edirne'deki işletmelerin ticari açıdan zarar görmemesi adına AVM'nin satışına ilişkin asılsız iddialar içeren haberlerin sona ermesini rica ederiz"

Kaynak: Demirören Haber Ajansı