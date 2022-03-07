Canlı yayında tansiyon yükseldi, Erman Toroğlu kendinden geçti: Bak kırarım - Haberler

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Canlı yayında tansiyon yükseldi, Erman Toroğlu kendinden geçti: Bak kırarım

Haberler.com, Ömer Özarslan - Spor
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Fenerbahçe-Trabzonspor maçından sonra Erman Toroğlu ile Gürcan Bilgiç, İrfan Can'ın kırmızısı yüzünden sert tartışma yaşandı. Toroğlu'nun, "Kırarım ekranı" çıkışıyla sinirler gerildi.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor 1-1 berabere kaldı. Siopis'in ayağına basan İrfan Can'ın gördüğü kırmızı kart Türkiye'yi ikiye böldü.

Erman Toroğlu ve Gürcan Bilgiç arasında tansiyon yükseldi: Kırarım bu ekranı

SİNİRLER GERİLDİ

Pozisyonun kırmızı kart olduğunu ifade eden Erman Toroğlu ile Gürcan Bilgiç arasında tansiyon yükseldi. Bilgiç, Erman Toroğlu'nun sesini yükseltmesine tepki gösterdi.

Erman Toroğlu ve Gürcan Bilgiç arasında tansiyon yükseldi: Kırarım bu ekranı

"BAĞIRINCA HAKLI OLMUYORSUN"

Erman Toroğlu sinirlenip, "Bu ekranı koyup kıracağım şimdi. Ya arkadaş üzerine basıyor, anladın mı Gürcan?" diye çıkıştı. Gürcan Bilgiç de, "Bağırınca haklı olmuyorsun tamam mı! Haksız olunca bağırıyorsun" cevabını verdi. Programın sunucusu tansiyonu düşürdü.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Erman Toroğllu, Erman Toroğlu, Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor, Haberler

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