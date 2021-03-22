Erman Toroğlu'ndan Erol Bulut iddiası: Seneye Fenerbahçe'de olmaz
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Erman Toroğlu'ndan Erol Bulut iddiası: Seneye Fenerbahçe'de olmaz

22.03.2021 10:28 | Son Güncelleme: 22.03.2021 11:03

Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin Vodafone Park'ta 1-1 berabere kaldığı derbiyi yorumlayan eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu, sarı-lacivertli takımın en iyisinin kaleci Altay Bayındır olduğunu söyledi. Skorun Fenerbahçe'nin lehine olmadığını söyleyen Toroğlu, sarı-lacivertli kulübün gelecek sezon Erol Bulut ile yola devam etmeyeceğini öne sürdü.

Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, 1-1 sona eren Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini A Spor ekranlarında yorumladı.

Toroğlu'nun açıklamaları şöyle;

İlk yarı hikaye, dandik. Sonra 2. yarıda gol, bütün ibreler Beşiktaş'ın lehine döndü ama Beşiktaşlı oyuncular burada sahneye çıkıp ferdi olarak işi bitirmek istedi. Geride birbirlerine çok yardım ediyorlardı, hücumda sağa pas atsalar golü atacaklar. Aboubakar'ın kaçırdığı, Altay'ın kurtardığı toptan sonra işin değişeceği belliydi.

"EN İYİSİ YİNE ALTAY"

Fenerbahçe 80 dakika top oynamadı, 80'den sonra ya herru, ya merru dediler ve güzel bir golle maçı kurtardılar. Maçın en iyi adamı yine Altay, nereye kadar? Fenerbahçe top oynamıyor. 2 olsa maç 5 olurdu.

"BEŞİKTAŞ MÜCADELEYE MECBUR KALDI"

Şimdi ne oldu? Bu Galatasaray'ın işine geldi. Fenerbahçe yukarıdan düşmedi, önü açılacakken Beşiktaş elleriyle kendini mücadeleye mecbur bıraktı. Trabzonspor da aşağıdan ellerini ovalıyor.

Ben memnunum, bizim için iyi oldu, görsel ve yazılı basın için iyi oldu, yarış bitmedi, biz kendi işimize bakalım. Beşiktaş faydalansaydı, ayağına inanılmaz fırsat geldi. İki rakibini de diskalifiye etme şansı geldi ama edemedi.

"SERGEN DEĞİŞİKLİKLERDE GEÇ KALDI"

Sergen Yalçın, oyuncu değişikliklerinde geç kaldı, oyundan düşmeye başladı oyuncular, kendini maça kaptırdı Sergen ve göremedi. 1-0 iken oyuna sahip olması gerekirdi, yapamadı. Biraz daha pişecek.

"G.SARAY'IN DEDİĞİ OLDU"

Galatasaray Başkanı'nın dediği oldu, rakiplerimiz üzülmesin, berabere kalsın dedi. O işin esprisi tabii.

Kaleci kurtarır, kurtarır, biz biraz kımıldayalım, çocuğa ayıp oluyor derler oyuncular, son 10-15 dakika öyle oldu.

"FENERBAHÇE'NİN ÇOK DA LEHİNE DEĞİL"

Bu netice Fenerbahçe'nin lehine mi yoksa aleyhine mi oldu? Ben önündeki zaman için çok lehine görmüyorum. Kaçıncı maç bu, yine oynayamıyorsun.

"SERGEN YALÇIN'IN ZAAFINDAN"

Bu maç 1-1 ama Beşiktaş'ın büyük zaafından oldu bu. Ve Sergen Yalçın'ın zaafından oldu, hamle yapacaksın, bir şeyler kaçıyor. Her geçen dakika Fenerbahçe'nin lehine, senin aleyhine.

"EN AZ 9-10 MAÇ ALTAY KURTARDI"

Fenerbahçe'de en az 9-10 maçı Altay kurtardı, Erol Bulut gol atamıyoruz diyor ama onu da dile getirsin.

"EROL BULUT SENEYE OLMAZ"

Bence Fenerbahçe için iyi olmadı. Seneye Erol Bulut ile çalışacaklarını zannetmiyorum, inanılmaz şeyler olmazsa.

Erman Toroğlu'ndan Erol Bulut iddiası: Seneye Fenerbahçe'de olmaz
Haber Yorumları (1)
REİS: inanın geçen sene gönderilen slimani, ayew, soldado. . . . bu thiam-valencia-samatta üçlüsünden 5 kat iyiydi. . geçen sene defans sıfır, kaleci acemiydi, bu sene kaleci süper slazai ile defans oturdu gibi. . ama forvetler SIFIR hatta eksi. . . o yüzden forvet alamayan, bu eksikliği göremeyen başta EMRE ve ALİ BAŞKAN tek suçlu bence
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