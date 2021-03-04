Erman Toroğlu'ndan dikkat çeken Rıdvan Dilmen yorumu: Serdar Tatlı olayına değişik bakmak lazım

Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, canlı yayında Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında oynanan ve ev sahibi takımın 2-1 kazandığı Ankaragücü - Galatasaray maçını değerlendirdi. Toroğlu, "Rıdvan Dilmen'in Serdar Tatlı olayına biraz daha değişik bakmak lazım" dedi.

Galatasaray'ın Ankaragücü'ne 2-0 yenildiği maçı eski hakem Erman Toroğlu değerlendirdi.

Erman Toroğlu canlı yayın sırasında "Üç gün önce Trabzon Fenerbahçe maçının VAR hakemi Cüneyt Çakır. Çok tepki almıştı. Bugünkü maçın da VAR hakemi Cüneyt Çakır. O zaman bir şey söyleyeceğim, bu iş bir tuhaf. Bu işlerdeki tayinler bir tuhaf. Kimse kimseyi yemesin." dedi.

"SERDAR TATLI İLE ÇAY İÇMİŞLİĞİM YOK"

Ayrıca Erman Toroğlu "Serdar Tatlı ile çay içmişliğim yok. Artık Rıdvan Dilmen'in Serdar Tatlı olayına biraz daha değişik bakmak lazım diyorum." ifadelerini kullandı.