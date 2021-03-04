Erman Toroğlu'ndan dikkat çeken Rıdvan Dilmen yorumu: Serdar Tatlı olayına değişik bakmak lazım
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Erman Toroğlu'ndan dikkat çeken Rıdvan Dilmen yorumu: Serdar Tatlı olayına değişik bakmak lazım

04.03.2021 09:04 | Son Güncelleme: 04.03.2021 09:54

Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, canlı yayında Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında oynanan ve ev sahibi takımın 2-1 kazandığı Ankaragücü - Galatasaray maçını değerlendirdi. Toroğlu, "Rıdvan Dilmen'in Serdar Tatlı olayına biraz daha değişik bakmak lazım" dedi.

Galatasaray'ın Ankaragücü'ne 2-0 yenildiği maçı eski hakem Erman Toroğlu değerlendirdi.

Erman Toroğlu canlı yayın sırasında "Üç gün önce Trabzon Fenerbahçe maçının VAR hakemi Cüneyt Çakır. Çok tepki almıştı. Bugünkü maçın da VAR hakemi Cüneyt Çakır. O zaman bir şey söyleyeceğim, bu iş bir tuhaf. Bu işlerdeki tayinler bir tuhaf. Kimse kimseyi yemesin." dedi.

"SERDAR TATLI İLE ÇAY İÇMİŞLİĞİM YOK"

Ayrıca Erman Toroğlu "Serdar Tatlı ile çay içmişliğim yok. Artık Rıdvan Dilmen'in Serdar Tatlı olayına biraz daha değişik bakmak lazım diyorum." ifadelerini kullandı.

Erman Toroğlu'ndan dikkat çeken Rıdvan Dilmen yorumu: Serdar Tatlı olayına değişik bakmak lazım
Haber Yorumları (2)
GONYA: 2 /0 mı 2/1 mi skor iyi öğrenin yazın
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ANTİ ERMANCI: TÜRK FUTBOLUNA EN BÜYÜK ZARARI SİZ ESKİ PÜSKÜLER VERİYORSUNUZ . BİR DEFOLUP GİDİN DA. MHK DEĞİŞSİN FEDERASYON BAŞKANI DEĞİŞSİN, HAKEMLER DEĞİŞSİN, KURULLAR DEĞİŞSİN AMA BİRTEK BU MECZUPLAR DEĞİŞMESİN . OHH NE GÜZEL
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