Erman Toroğlu, Galatasaray - Kasımpaşa maçındaki penaltı pozisyonu değerlendirdi: Bence değil
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Erman Toroğlu, Galatasaray - Kasımpaşa maçındaki penaltı pozisyonu değerlendirdi: Bence değil

14.02.2021 22:25 | Son Güncelleme: 14.02.2021 22:31
Erman Toroğlu, Galatasaray - Kasımpaşa maçındaki penaltı pozisyonu değerlendirdi: Bence değil

Galatasaray sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ettiği maçın ardından yine tartışmalı pozisyonlar vardı. Maç sonu değerlendirmelerde bulunan yorumcu Erman Toroğlu, Kasımpaşa'nın penaltı beklediği pozisyona ilişkin, "Ben penaltı vermem. Bence pozisyon penaltı değil. Ben vermem kardeşim çok net vermem ama" ifadelerini kullandı.

Ünlü yorumcu ve eski hakem Erman Toroğlu, A Spor'da Galatasaray-Kasımpaşa maçını yorumladı.

Toroğlu, maçın ikinci yarısında Kerem Aktürkoğlu ile Kevin Varga arasında yaşanan tartışmalı pozisyon için "Kırmızılı geliyor, mavili geliyor, kırmızılı topa doğru hamle yaparken, mavili dizinden çalıyor ve sonra kırmızılı ayağını indirmeye başlıyor. Ben penaltı vermem. İkisi de topa hamle yapıyor, mavili diziyle vuruyor, kırmızılı ayağını indiriyor, mavili kendini bırakıyor. Kırmızılı ayağını indiriyor, öteki kendini atıyor. Ben penaltı vermem, bence değil. Bu pozisyona ben çok net penaltı vermem. VAR da bunu çağırmaz, hakem 3 metreden devam diyor, artık onu dedikten sonra VAR çağıramaz, ben görüyorum, Fırat'ı ilgilendirmiyor. Hakem böyle pozisyonlarda oyunu devam ettirdi, ne pozisyonlar devam ettirdi, benim hoşuma gitti" değerlendirmesinde bulundu.

Erman Toroğlu, Galatasaray - Kasımpaşa maçındaki penaltı pozisyonu değerlendirdi

Görüntü beIN Sports'tan alındı

KASIMPAŞA POZİSYONA İTİRAZ ETTİ

Kasımpaşa kulübü maç sonu yaptığı açıklamada pozisyona itiraz ederek, "Müsabakanın 54'üncü dakikasında futbolcumuz Varga'ya ceza alanı içinde yapılan faulde verilmeyen penaltı, futbolumuzda kara bir leke olarak yerini aldı." ifadelerine yer vermişti.

POZİSYONDA NELER YAŞANDI?

Maçın 54. dakikasında yaşanan pozisyonda Kasımpaşa, sol kanattan köşe vuruşu kullandı. Galatasaray savunmasından seken topu ceza sahası içinde kontrol etmek isteyen Kasımpaşalı Varga, Kerem'le girdiği mücadelede yerde kaldı. Kasımpaşalılar penaltı bekledi ancak oyun devam etti. Pozisyon bir süre VAR tarafından kontrol edildi fakat hakeme herhangi bir inceleme tavsiyesi gelmedi.

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