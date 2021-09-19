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Erman Toroğlu'dan Fatih Terim için olay sözler: Sultan Süleyman büyüktü, o da gitti

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Erman Toroğlu'dan Fatih Terim için olay sözler: Sultan Süleyman büyüktü, o da gitti

Galatasaray'ın Alanyaspor'a 1-0 mağlup olduğu maçın ardından ünlü yorumcu Erman Toroğlu, Fatih Terim'i eleştirdi. Toroğlu yaptığı yorumda, "Galatasaray'da Fatih Terim istifa sesleri var. Bazı beyanatlar verip, bazı şekilde konuşursan, eski başkana inat bazı şeyler yaparsan, başkanı göndereyim diye bir şeyler yaparsan, Fatih Terim, seni de gönderirler. Sultan Süleyman büyüktü, o da gitti" dedi.

Galatasaray, Süper Lig'de ilk yenilgisini Alanyaspor'a 1-0 kaybederek aldı. Karşılaşmanın ardından maçı değerlendiren A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fatih Terim'i sert sözlerle eleştirdi.

"FATİH TERİM, SENİ DE GÖNDERİRLER"

A Spor'da konuşan Toroğlu, "Galatasaray'da Fatih Terim istifa sesleri var. Bazı beyanatlar verip, bazı şekilde konuşursan, eski başkana inat bazı şeyler yaparsan, başkanı göndereyim diye bir şeyler yaparsan, Fatih Terim, seni de gönderirler. Sultan Süleyman büyüktü, o da gitti. Seyirciye bağırmasın diyorsun, acaba bundan önce seyirciyi bağırtma için etkisi var mıydı? Odaya giderken gördüm, Fatih'e laf attılar, tam bir şey derken kamera kesti. Bırak, Fatih Terim'in suratını ben göreyim. Bazı arkadaşlar diyor ki, Fatih Terim gibi antrenörler çekmeyin diyormuş, onlar da çekmiyormuş" ifadelerini kullandı.

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