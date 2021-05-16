Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim'e zehir zemberek sözler: Sen mi seçeceksin başkanı?

Süper Lig'de şampiyonluğu son maça kadar kovalayan Galatasaray, sezonu 2. sırada tamamladı. Ünlü yorumcu Erman Toroğlu, sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim'le ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu, "Fatih Terim bir hafta dedi ki, 'bundan sonra ne kimsenin yanında, ne arkasındayım'. Sen, Galatasaray kongresinin önünde misin? Sen mi seçeceksin başkanı? Sen destek verirsen başkan seçilecek, sen vermezsen seçilmeyecek, öyle mi?" ifadelerini kullandı.

Erman Toroğlu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e yönelik çok sert yorumlarda bulundu. Ünlü yorumcu, tecrübeli teknik direktörün başkanlarla hep problem yaşadığını ve Galatasaray'da takımı değil kulübü idare etmek istediğini söyledi.

Erman Toroğlu'nun sözleri şöyle:

"SEN GALATASARAY KONGRESİNİN ÖNÜNDE MİSİN?"

"Bir Galatasaray kulübü ve bir de Fatih Terim gerçeği var. Fatih Terim Galatasaray'da çok başarılı işler yaptı ama kulübü mü idare ediyor, takımı mı? Fatih Terim bir hafta dedi ki, bundan sonra ne kimsenin yanında, ne arkasındayım'. Sen Galatasaray kongresinin önünde misin, sen mi seçeceksin başkanı? Sen destek verirsen başkan seçilecek, sen vermezsen seçilmeyecek, öyle mi?

"SINIRI AŞIYOR"

Fatih hoca ile başkanlar arasında hep sorun oldu. Özhan Canaydın, Ünal Aysal, aradaki başkanlar. Fatih Terim hırslıdır, gazozuna maç yapsa bile mücadele eder ama bazı şeylerde Galatasaray'da sınırı aşıyor. Kulübü mü idare edeceksin, takımı mı? Fatih hoca, sınıra geldi. Bu yönetim gidiyor, gelecek yönetim Fatih hoca ile çalışacak mı, başka şekilde mi çalışacak, değişik değişik fikirler var duyduğum kadarıyla. Fatih hoca ile bir başkan olarak çalışmak artık zor, kulübü idare etmek istiyor, takımı değil.

"BAŞKAN MI OYNAMAYIN DEDİ?"

Başkan konuştuğunda, Galatasaray, Beşiktaş'tan 6 puan, Fenerbahçe'den 5 puan gerideydi. Başkan konuştuktan sonra oynanan 8 maçta 7 galibiyet ve 1 beraberlik var, tesadüf mü? Başkan mı oynamayın dedi?

"MASUMU OYNAMAYIN"

Alanya maçından sonra, 'Keşke bu maçı gençlerle kaybetseydik' dedi. Yönetim hem Babel'den, hem de Belhanda'dan sıkıntılıydı ki Belhanda'yı yolladılar. Belhanda gittiğinde tüm takım yönetime karşı fotoğraf çektirdi, o kadar masumu oynamayın. Teknik adam teknik adamlığını, başkan başkanlığını bilecek. Galatasaray'a gelecek her başkan, hesabını iyi yapacak, Fatih Terim gerçeği var. Sonunda seyirci de isyan etti, taraftar grubu yaptı.

"ARDA'NIN GELMESİNİ İSTEMEDİ"

Fatih hocanın kendine bir bakması lazım, uzun zamandır yanlış yapıyor. En büyük yanlışı bence, gazetecinin dövüldüğü gün, sen, sen, sen milli takımı terk edin demeliydi, benim bildiğim Fatih Terim derdi. Prensipler hiçbir zaman değişmez. Arda ile Milli Takım'da inanılmaz işler yaşadın hocam, ne değişti de kuzu sarması oldun ve geri getirdin. O zaman onları niye yaşattınız Türk insanına? Bunları biz niye çektik Milli Takım'da? Milli Takım'da hesap sorarım, Galatasaray'da sormam. O zaman o eziyetleri niye çektirdiniz? Galatasaray'ın yarısından fazlası Arda'nın gelmesini istemedi.

"TAKIMIN BAŞINDA KAL"

Fatih hoca önce sahada kalacak, atılmayacak. Bulunduğu sürede 1 sene boyunca ceza almış. Niye başkaları almıyor da o alıyor, o zaman hiç yapma, takımın başında kal."