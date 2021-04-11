Erling Haaland hız rekoru kırdı, sosyal medya ayağa kalktı
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Erling Haaland hız rekoru kırdı, sosyal medya ayağa kalktı

Haberler.com - Haberler | Spor

Bundesliga'da Borussia Dortmund forması giyen Norveçli golcü Erling Haaland bu hafta da yeni bir rekor kırdı. Haaland, Dortmund'un Stuttgart ile oynadığı maçta 36.04 kilometre ile koşarak Bundesliga'nın hız rekorunu kırdı. Bundesliga'da bundan önceki hız rekoru 35.95 km ile Bayern Münih'ten Alphonso Davies'e aitti.

Borussia Dortmund'un genç yıldızı Erling Haaland, rekorlarına bir yenisini daha ekledi. Dortmund'un Bundesliga'da Stuttgart'ı 3-2 mağlup ettiği karşılaşmaya Norveçli forvet damgasını vurdu. Norveçli, Almanya'nın en hızlı futbolcusu olmayı başardı. Sporarena'nın aktardığı haberde; Dortmund, Stuttgart ile oynadığı maçta 36.04 kilometre ile koşarak Bundesliga'nın hız rekorunu kırdı.

Erling Haaland hız rekoru kırdı, sosyal medya ayağa kalktı

"BU ADAM BİR ROBOT"

Norveçli golcünün Almanya'da hız rekoru kırması sosyal medyada da geniş yankı uyandırırken ''Çılgın Haaland Bundesliga'nın hız rekorunu kırdı. Bu kadar iri gözüken biri bunu nasıl yapabilir? Gerçekten çok özel bir futbolcu'', ''Yemin ederim bu adam laboratuvarda üretildi, başka açıklaması yok'' ve ''Haaland bir robot. Yapamadığı şey yok, eksiği yok.'' yorumları kullanıldı.

Erling Haaland hız rekoru kırdı, sosyal medya ayağa kalktı
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2021 12:34:06. #1.14#
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