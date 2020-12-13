Erkekler Basketbol 1. Ligi: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 72 Denizli Basket: 91
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Erkekler Basketbol 1. Ligi: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 72 Denizli Basket: 91

13.12.2020 18:15 | Son Güncelleme: 13.12.2020 18:25
Erkekler Basketbol 1. Ligi: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 72 Denizli Basket: 91

Erkekler Basketbol 1. Ligi onuncu hafta karşılaşmasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor evinde ağırladığı Merkezefendi Belediye Denizli Basket'e 72-91 mağlup olduSalon: AtatürkHakemler: Sami Özel xx, Kerem Yılmaz xx, Muzaffer Vardarlı xxKBB Kağıtspor: Burak Can Dilmaç x 2, Sertay Gürsu x...

Erkekler Basketbol 1. Ligi onuncu hafta karşılaşmasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor evinde ağırladığı Merkezefendi Belediye Denizli Basket'e 72-91 mağlup oldu

Salon: Atatürk

Hakemler: Sami Özel xx, Kerem Yılmaz xx, Muzaffer Vardarlı xx

KBB Kağıtspor: Burak Can Dilmaç x 2, Sertay Gürsu x 7, Horace Gilbert Spencer xxx 16, Uğur Dokuyan xx 9, Keshun Deion Sherrill xxx 18, Burak Şaşmaz x 5, Can Altintığ x 7, Mert Ulutaş x 3, Bora Hun Paçun x, Hakan Şanlı x 5

Başantrenör: Atalay Gemen

Merkezefendi Belediyespor Denizli Basket: Chauncey Levant Collins xxx 23, Dwight Jacoby Coleby xx 9, Gökhan Yazıcıoğlu xx 13, Barış Çağan Özkan xxx 14, Altan Erol x 5, Merthan Mutlu x, Deniz Can Çevik x, Mehmet Özdoğan xxx 17, Ümit Sonkol xx 10

Başantrenör: Hikmet Şahin Ateşdağlı

1. Periyot: 22-15 (Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor lehine)

Devre: 34-38 ( Merkezefendi Belediyespor Denizli Basket lehine)

3. Periyot: 52-63 (Merkezefendi Belediyespor Denizli Basket lehine) - KOCAELİ

Erkekler Basketbol 1. Ligi: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 72 Denizli Basket: 91
Erkekler Basketbol 1. Ligi: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 72 Denizli Basket: 91
Erkekler Basketbol 1. Ligi: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 72 Denizli Basket: 91
Erkekler Basketbol 1. Ligi: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 72 Denizli Basket: 91
Erkekler Basketbol 1. Ligi: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 72 Denizli Basket: 91
Erkekler Basketbol 1. Ligi: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 72 Denizli Basket: 91
Erkekler Basketbol 1. Ligi: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 72 Denizli Basket: 91
Erkekler Basketbol 1. Ligi: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 72 Denizli Basket: 91

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

TVF Erkekler Voleybol 1. Ligi: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 1 Düzce GSK: 3
TVF Erkekler Voleybol 1. Ligi: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 1 Düzce GSK: 3
Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Bellona Kayseri Basketbol: 91 - Beşiktaş HDI Sigorta: 87
Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Bellona Kayseri Basketbol: 91 - Beşiktaş HDI Sigorta: 87
Erkekler Basketbol 1. Ligi: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor: 83 Sigortam.Net: 80
Erkekler Basketbol 1. Ligi: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor: 83 Sigortam.Net: 80
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Hulusi Akar İlham Aliyev Ruhsar Pekcan Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Acun Ilıcalı Hakan Taşıyan İbrahim Tatlıses Nesrin Cavadzade
Spor Erol Bulut Fatih Terim Burak Yılmaz Ali Palabıyık Abdullah Avcı
Tüm Haberler Bakan Aralık Fenerbahçe Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Erkekler Basketbol 1. Ligi: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 72 Denizli Basket: 91 - Denizli
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.12.2020 18:25:44. #1.15#
title