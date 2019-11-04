Erkan Zengin, Karagümrük ile yollarını ayırdı!

04.11.2019 23:37

Fatih Karagümrük'te teknik kadroda da yer alan futbolcu Erkan Zengin, takımdan ayrıldığını açıkladı. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Zengin, "Karagümrük kulübüyle olan sözleşmemi Başkanımız Süleyman hurmayla yaptığımız fikir alışverişi neticesinde saygı ve sevgi çerçevesi içerisinde sonlandırdık. Karagümrük taraftarına desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.

FUTBOLCU-TEKNİK DİREKTÖR OLARAK 3 MAÇA ÇIKTI

Erkan Zengin bu sezon Karagümrük formasıyla 9 maçta forma giyerken 4 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Zengin, Cüneyt Dumlupınar'ın gönderilmesi sonrası teknik direktör-futbolcu olarak takımı yönetti. Karagümrük, Zengin'in direktörlüğünde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı.